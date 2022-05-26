咬指甲是壞習慣還是強迫症？醫曝關鍵：「有這行為」快就醫

▲不少人有咬指甲的習慣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人在焦慮緊張的時候，會不自覺咬指甲，但這個習慣除了影響手指外觀，也可能是患上強迫症。

根據《香港01》報導，精神科專科醫生沈君豪指出，強迫症是焦慮症的一種，患者會受到強迫思維困擾，反覆出現強迫思想或行為，像是咬手指、不停洗手、不停收集非必要的物件，雖然他們知道這樣的思想和行為是不必要的，卻無法停止。其實，不少兒童也有輕微的強迫行為，但會隨著長大漸漸消失，成年的強迫症一般在青年時或20歲出頭開始，而男性通常比女性早發病。

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不過，喜歡咬指甲也不一定就是強迫症。沈君豪強調，家長不用太過緊張，但要觀察孩子這個行為的嚴重程度、出現次數、對生活的影響程度，假如孩子咬到手指破損、出現傷口和發炎等，雖然自知要停止這個行為，卻不能克制，這就是病態的行為，建議求醫治療。

▲咬指甲可能是強迫症的一種。（示意圖／翻攝自pixabay）

沈君豪提醒，當孩童出現咬指甲的舉動，正是一個警訊，代表小孩在表達他們隱藏的不安和焦慮情緒，家長必須正視和探討背後原因，從而對症下藥。

另外，他也分享改善咬指甲的方法，若原因和壓力有關，可以找出源頭，避開或處理壓力；也能用其他方式代替咬指甲，或是佩帶口套在指甲上塗苦味產品，有助於減少口腔和指甲接觸。如果情況較為嚴重者，醫生會依照病情開立藥物，並配合認知行為治療。

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