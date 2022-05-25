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社會 社會焦點 保障人權

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

圖、文／CTWANT

以民視八點檔《多情城市》中反派角色走紅的男星張哲豪被控，以私訊性騷擾長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」，甚至還外流他所拍攝女子衣不蔽體的照片；日前他接演民視戲劇《黃金歲月》時，與清新女星楚宣在劇內有親熱戲，他向楚宣自爆是靠呼吸壓抑「生理反應」，這黃色幽默也讓楚宣大翻白眼，不管是在戲內還是戲外，張哲豪的男人「本色」似乎始終如一。

▲▼男明星是狼3／萬年配角剛竄紅就出包　曾自爆「起生理反應」惹女星白眼。（圖／CTWANT提供）

▲張哲豪接演民視戲劇《黃金歲月》與女星楚宣有親熱戲，還自爆是靠呼吸壓抑「生理反應」。

上個月張哲豪透過IG私訊身材火辣的女健身教練芭奈，想邀約芭奈去爬山、去他家拍照，還傳來女粉絲衣不蔽體的照片，甚至自誇自己的下體尺寸曾被西班牙女生認證過，讓芭奈不堪其擾，打算向他提告性騷擾。

從2009年踏入演藝圈以來，本土劇男星張哲豪作品多不勝數，今年他又以民視八點檔《多情城市》中多變的造型以及精湛的演技出演反派「潘威廉」初嘗走紅滋味。

本刊調查，現年36歲的張哲豪，從台北藝術大學戲劇系畢業之後，2009年進入演藝圈，曾出演電影《艋舺》、《大稻埕》、《緝魂》、公視戲劇「刺蝟男孩」等戲劇，但多是擔任配角，因此並未給觀眾深刻印象。

張哲豪曾表示，由於自己的工作有一搭沒一搭，因此只能靠到處打零工維持生計，曾經在餐廳洗碗、清潔排水溝，在事業最谷底時還曾因為戶頭剩下6元，向經紀人借錢維生。

然而接演《多情城市》後，張哲豪媳婦熬成婆，靠著反派角色走紅，戲劇邀約也一部接著一部，然而他的本性卻藏不住，在《多情城市》後，他接演八點檔《黃金歲月》與女星楚宣在劇中有親密戲碼，他還向對方自爆是靠著呼吸壓抑生理反應，惹來楚宣的白眼。

除了電視劇，張哲豪在電影方面也表現不俗，在電影「盲人律師」中擔綱男主角，詮釋眼盲律師角色到位，而這部片也獲得美國獨立電影節「最佳劇情片」、「最佳身障主題電影」兩大獎。

▲▼男明星是狼3／萬年配角剛竄紅就出包　曾自爆「起生理反應」惹女星白眼。（圖／CTWANT提供）

▲張哲豪出道至今逾20年，作品多不勝數，然而多為配角，直到《多情城市》中飾演反派一角才讓他嘗到走紅滋味。

張哲豪自稱，接演《多情城市》之後，自己收入漸趨穩定，在36歲這年終於第一次在過年可以包紅包給父母，並帶他們到高檔餐廳吃飯，讓父母感動落淚，但他如今卻遭控性騷擾，恐怕會使好不容易有起色的事業再受打擊。

律師林詠善表示，不管男女民眾遇到網路性騷擾時，首先必須隨時截圖，並且儘量獲得對方的身分資訊，例如：姓名、電話、住址等，最後到警局報案；此外，這類性騷擾是受到今年6月通過的《跟蹤騷擾防治法》規範，民眾可以拿著證據到警局報案，並尋求幫助。

對此，本刊致電張哲豪經紀人，她表示，該帳號確實為張哲豪所有，2人一開始是在交友軟體上認識的，雙方見過一次面，因張哲豪為人單純，儘管認識不久，還是會把對方當成朋友，有時在與朋友間對話並沒有顧慮這麼多，因此尺度上拿捏不當，但絕沒有性騷擾的意圖，未來也將告誡約束張哲豪的言行。

至於女子清涼照一事，經紀人也坦言，那些確實是張哲豪拍攝的藝術照，但該名女子是張哲豪的朋友，並且她是自己要求要拍攝，至於張為何會將照片外傳，經紀人則表示，那確實會對女生造成性騷擾的感覺，將會嚴格要求張哲豪檢點。

▲▼男明星是狼3／萬年配角剛竄紅就出包　曾自爆「起生理反應」惹女星白眼。（圖／CTWANT提供）

▲律師林詠善呼籲，不管男女遇到網路上的言語性騷擾，都必須先截圖存證，之後到警局報案。

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