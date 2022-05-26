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妻產後「42→90kg」怒噴尪：都你害的　人夫愧疚躲廁所吃便當

對於老婆產後瘋狂買減肥產品，人夫覺得壓力很大。（示意圖／PAKUTASO）

▲對於老婆產後瘋狂買減肥產品，人夫覺得壓力很大。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

現代不少女性不想生小孩的原因有很多，其中一個原因就是怕身材走樣。一名人夫抱怨，老婆懷孕時胖到88公斤，原以為產後會瘦，沒想到吃了很多減肥產品後，體重竟不減反增，突破90公斤；他強調，自己一直安慰老婆會一直愛她，甚至吃便當躲到廁所去吃，但老婆仍發狂似地買減肥產品，讓他覺得壓力很大。

人夫在《匿名公社》透露，老婆懷孕前42公斤，懷孕後的最後一次產檢88公斤，這期間醫師都有勸老婆要控制體重，但都沒用，原本以為生完小孩體重至少能瘦10公斤，但最終只掉5公斤。人夫表示，知道老婆打擊很大，自己也一直安慰老婆慧一直愛她，但老婆似乎很恐懼，開始狂買減肥產品。

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人夫說，「有一陣子老婆只喝奶昔不吃飯，害我下班買便當回家還要躲去廁所吃，因為被她看到會被罵，產品有沒有效我不知道，我只看見她肉眼可見的越來越胖，這個月已經突破90公斤了。」近日他看見老婆又買減肥產品，忍不住多說了幾句，結果老婆氣得帶小孩回娘家。

他無奈表示，老婆認為全部都是他的錯，因為會變胖都是因為生他的小孩害的，後來到娘家去接老婆，還被岳父岳母罵了一頓，「我知道她是為了生我的小孩才會變成這樣，但現在她請2年育嬰假，家裡只剩我一個人上班，經濟狀況真的很緊，實在沒有多餘的錢再讓她繼續買下去，我真的好累。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「努力運動，飲食控制才是王道啊」、「陪老婆一起運動，她生小孩犧牲很大，當老公的要諒解」、「她會不會是產後憂鬱了，通常產後憂鬱會伴隨著躁鬱跟焦慮」、「懷孕胖46公斤有點太誇張，我覺得她可能太缺乏安全感，應該先從心理層面解決才是」。

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