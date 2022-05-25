最小個案！2月女嬰死後確診　有外傷釀「8小時空窗」將解剖

▲新莊2個月大女嬰在家突然失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，並於死後確診感染新冠肺炎。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市新莊區21日晚間發生女嬰死亡案件，2月大女童於晚間6時許被發現臉色發紫，送醫後宣告不治，其死後確認感染新冠肺炎，龔姓母親也同樣染疫，但女童身上有屍斑和傷痕，母親的說法更是前後不一，中間還有「8小時」的空窗期，檢警認為疑點重重，將解剖以釐清死因。

龔女供稱，她當日上午約9時許在自家床上餵女兒牛奶，2人隨後雙雙進入夢鄉，直到晚間6時許起來後，她才發現女兒臉色發紫、已經沒有呼吸心跳，立刻向警消求助，女嬰被送往輔大醫院，但急救後仍宣告不治。

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女嬰在死後確診感染新冠肺炎，目前為最小的死亡個案，龔女也確認染疫，女嬰遺體依規定要在24小時內火化，但檢警發現女嬰身上有屍斑和傷痕，認定全案疑點重重，於昨日進行解剖以釐清死因。

新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺也表示，女嬰的外傷不明顯，但女嬰母親早上餵完奶後，直到晚間6時許才注意到孩子，對於照顧狀況和孩子失去生命跡象的時刻說法不一，司法機關有啟動調查的必要。

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