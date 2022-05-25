男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　截圖曝！訊息約艷麗女教練私拍

圖、文／CTWANT

從影超過20年，在不少戲劇也可以看到男星張哲豪（36歲）的身影，近年他又以民視八點檔大戲《多情城市》、《黃金歲月》給觀眾留下深刻印象，然而本刊卻接獲長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」投訴，張哲豪以社群軟體私訊性騷擾她，甚至還散佈自己拍下的女粉絲清涼照，讓芭奈氣得現身投訴。

▲男星張哲豪向芭奈聲稱自己會拍照，並外流他為女子拍攝的大尺度照片。（圖／CTWANT提供，下同）

「他一開始是跟我說他會拍攝MODLE卡（介紹藝人、模特兒的照片），邀請我到他家拍，我當時就覺得很怪，哪知道他後來直接傳別人幾乎全裸的照片給我看。」芭奈說。

年僅22歲的芭奈在健身圈小有名氣，不但身材健美姣好，臉蛋也相當美豔，甚至側臉還神似民進黨正妹立委賴品妤，日前賴品妤在ig上貼出自己小露事業線的貼文引發正反兩面評價，同時戰火也延燒至芭奈，不少網路酸民私訊芭奈謾罵，讓她無奈出面澄清自己並非賴品妤，沒想到如今竟又被明星性騷擾。

根據本刊取得的對話紀錄，張哲豪先向芭奈聲稱自己會拍照，並傳了之前的作品給對方，然而這些照片說是色情照也不為過，當中的女子不但五官全入鏡，還只穿著內衣或僅穿內褲，在鏡頭前擺出撩人姿勢。

有的照片中，女子身上只穿著內褲，以手部、頭髮遮住胸前2點，或是全裸僅用雙手遮住3點。讓芭奈質疑張哲豪所謂的MODLE卡，怎麼看起來都像是情色照片。

張哲豪傳完照片後竟接著又嫌棄照片中的女子，「哈，我有陰影，後來就沒跟她連絡了……女人可以瘦，可以健美，但不能肉啊！」說完，張哲豪便開始向芭奈索取「身高」、「體重」、「三圍」，甚至是芭奈的比基尼照片。

「這些都是尺度非常大的照片，且照片是那個女生的隱私。」芭奈表示，這些尺度大的照片，張哲豪如此輕易就拿給別人看，這個女生知道後會做何感想，「我覺得他是用這些照片去吸引下一個女生跟他拍照，這個行為很不妥。」芭奈痛批。

▲張哲豪傳了許多大尺度的女子照片給芭奈，並聲稱是他自己拍的，讓芭奈相當不舒服。（圖／翻攝畫面）

「我想呼籲女生，在社群軟體上有的人藉著自己是明星，或者是有權勢的人，騙女生拍清涼照，都不能相信他們，一定要保護好自己。」芭奈說，為了不希望那些不知情的女生受騙上當，讓自己的清涼照外流滿街傳，才會選擇出面揭發此事。

律師林詠善表示，不管男女民眾遇到網路性騷擾時，首先必須隨時截圖，並且儘量獲得對方的身分資訊，例如：姓名、電話、住址等，最後到警局報案；此外，這類性騷擾是受到今年6月施行的《跟蹤騷擾防治法》規範，民眾可以拿著證據到警局報案，並尋求幫助。

對此，本刊致電張哲豪經紀人，她表示，該帳號確實為張哲豪所有，2人一開始是在交友軟體上認識的，雙方見過一次面，因張哲豪為人單純，儘管認識不久，還是會把對方當成朋友，有時在與朋友間對話並沒有顧慮這麼多，因此尺度上拿捏不當，但絕沒有性騷擾的意圖，未來也將告誡約束張哲豪的言行。

至於女子清涼照一事，經紀人也坦言，那些確實是張哲豪拍攝的藝術照，但該名女子是張哲豪的朋友，並且她是自己要求要拍攝，至於張為何會將照片外傳，經紀人則表示，那確實會對女生造成性騷擾的感覺，將會嚴格要求張哲豪檢點。

▲張哲豪向芭奈抱怨之前拍攝照片的經驗不太舒服，因為約出來的女子太肉。





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