　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　截圖曝！訊息約艷麗女教練私拍

圖、文／CTWANT

從影超過20年，在不少戲劇也可以看到男星張哲豪（36歲）的身影，近年他又以民視八點檔大戲《多情城市》、《黃金歲月》給觀眾留下深刻印象，然而本刊卻接獲長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」投訴，張哲豪以社群軟體私訊性騷擾她，甚至還散佈自己拍下的女粉絲清涼照，讓芭奈氣得現身投訴。 

▲▼男明星是狼2／邀約到住處拍MODLE卡　女粉絲裸照恐外流。（圖／CTWANT提供）

▲男星張哲豪向芭奈聲稱自己會拍照，並外流他為女子拍攝的大尺度照片。（圖／CTWANT提供，下同）

「他一開始是跟我說他會拍攝MODLE卡（介紹藝人、模特兒的照片），邀請我到他家拍，我當時就覺得很怪，哪知道他後來直接傳別人幾乎全裸的照片給我看。」芭奈說。

年僅22歲的芭奈在健身圈小有名氣，不但身材健美姣好，臉蛋也相當美豔，甚至側臉還神似民進黨正妹立委賴品妤，日前賴品妤在ig上貼出自己小露事業線的貼文引發正反兩面評價，同時戰火也延燒至芭奈，不少網路酸民私訊芭奈謾罵，讓她無奈出面澄清自己並非賴品妤，沒想到如今竟又被明星性騷擾。

根據本刊取得的對話紀錄，張哲豪先向芭奈聲稱自己會拍照，並傳了之前的作品給對方，然而這些照片說是色情照也不為過，當中的女子不但五官全入鏡，還只穿著內衣或僅穿內褲，在鏡頭前擺出撩人姿勢。

有的照片中，女子身上只穿著內褲，以手部、頭髮遮住胸前2點，或是全裸僅用雙手遮住3點。讓芭奈質疑張哲豪所謂的MODLE卡，怎麼看起來都像是情色照片。

張哲豪傳完照片後竟接著又嫌棄照片中的女子，「哈，我有陰影，後來就沒跟她連絡了……女人可以瘦，可以健美，但不能肉啊！」說完，張哲豪便開始向芭奈索取「身高」、「體重」、「三圍」，甚至是芭奈的比基尼照片。

「這些都是尺度非常大的照片，且照片是那個女生的隱私。」芭奈表示，這些尺度大的照片，張哲豪如此輕易就拿給別人看，這個女生知道後會做何感想，「我覺得他是用這些照片去吸引下一個女生跟他拍照，這個行為很不妥。」芭奈痛批。

▲▼男明星是狼2／邀約到住處拍MODLE卡　女粉絲裸照恐外流。（圖／CTWANT提供）

▲張哲豪傳了許多大尺度的女子照片給芭奈，並聲稱是他自己拍的，讓芭奈相當不舒服。（圖／翻攝畫面）

「我想呼籲女生，在社群軟體上有的人藉著自己是明星，或者是有權勢的人，騙女生拍清涼照，都不能相信他們，一定要保護好自己。」芭奈說，為了不希望那些不知情的女生受騙上當，讓自己的清涼照外流滿街傳，才會選擇出面揭發此事。

律師林詠善表示，不管男女民眾遇到網路性騷擾時，首先必須隨時截圖，並且儘量獲得對方的身分資訊，例如：姓名、電話、住址等，最後到警局報案；此外，這類性騷擾是受到今年6月施行的《跟蹤騷擾防治法》規範，民眾可以拿著證據到警局報案，並尋求幫助。

對此，本刊致電張哲豪經紀人，她表示，該帳號確實為張哲豪所有，2人一開始是在交友軟體上認識的，雙方見過一次面，因張哲豪為人單純，儘管認識不久，還是會把對方當成朋友，有時在與朋友間對話並沒有顧慮這麼多，因此尺度上拿捏不當，但絕沒有性騷擾的意圖，未來也將告誡約束張哲豪的言行。

至於女子清涼照一事，經紀人也坦言，那些確實是張哲豪拍攝的藝術照，但該名女子是張哲豪的朋友，並且她是自己要求要拍攝，至於張為何會將照片外傳，經紀人則表示，那確實會對女生造成性騷擾的感覺，將會嚴格要求張哲豪檢點。

▲▼男明星是狼2／邀約到住處拍MODLE卡　女粉絲裸照恐外流。（圖／CTWANT提供）

▲張哲豪向芭奈抱怨之前拍攝照片的經驗不太舒服，因為約出來的女子太肉。

延伸閱讀
男明星是狼3／萬年配角剛竄紅就出包　曾自爆「起生理反應」惹女星白眼
女神恢單2／王淨被爆恢復單身　社群字句藏玄機
囚父奪產2／多病老翁被關安養院失聯一年　好友白冰冰也救不出他

 

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
台64線深夜重大車禍！2輛BMW匝道口「碰撞翻覆變形」　1死
快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　18歲槍手遭警方擊斃
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　截圖曝！訊息約艷麗女教練私拍

男明星遭控性騷「艷麗女教練」！暗示下體認證過　噁心對話曝光

台64線深夜重大車禍！2輛BMW匝道口「碰撞翻覆變形」　1死1重傷

台中29歲男七期租屋半夜墜樓身亡　手機發現疑投資慘賠

最小死後確診…新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

網購赫見「5大快樂組」月銷60瓶曝光　警搖頭：無法可管

中和通訊行老闆遭亂棒虐死　5惡煞不認罪遭檢求重刑

北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　截圖曝！訊息約艷麗女教練私拍

男明星遭控性騷「艷麗女教練」！暗示下體認證過　噁心對話曝光

台64線深夜重大車禍！2輛BMW匝道口「碰撞翻覆變形」　1死1重傷

台中29歲男七期租屋半夜墜樓身亡　手機發現疑投資慘賠

最小死後確診…新北2月大女嬰「被發現傷痕」　將解剖查真正死因

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

網購赫見「5大快樂組」月銷60瓶曝光　警搖頭：無法可管

中和通訊行老闆遭亂棒虐死　5惡煞不認罪遭檢求重刑

北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

阿聯酋現首例猴痘確診！　丹麥提供密切接觸者疫苗

男明星遭爆「外流女粉絲裸照」　截圖曝！訊息約艷麗女教練私拍

兒童重症腦炎已5死！兒科醫認「病程太快」　一圖秒懂急速變化

男明星遭控性騷「艷麗女教練」！暗示下體認證過　噁心對話曝光

30歲全馬跑者輕症痊癒　竟爬3層樓就喘！就醫狂問「到底怎麼了」

安珀赫德哭訴遭「體腔搜身」內褲被撕開　目擊者還原：她大吼大叫

雙北多「天選之人」未暴衝？專家曝原因　群體免疫差1成！下週高峰

秦楊又被控「欠700萬跑路」　債主PO網公審：人不要臉天下無敵

「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些　完整QA一次解答

50歲女護理師開8千萬擇偶　退休醫：我的家產就這麼多

社會熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

即／桃園男叫不醒送醫亡　死後採檢陽性確診

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

台中29歲男七期租屋墜樓身亡

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

外送員擋不住蟹腿粥誘惑　直接吃下肚遭起訴

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

網購赫見5大快樂組　警無奈搖頭

砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

即／雲林西螺集貨場驚傳槍響

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

更多熱門

相關新聞

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

遭控性騷艷麗女教練、外流女粉裸照　男明星回應了

以民視八點檔《多情城市》中反派角色走紅的男星張哲豪被控，以私訊性騷擾長相激似立委賴品妤的女健身教練「芭奈」，甚至還外流他所拍攝女子衣不蔽體的照片；日前他接演民視戲劇《黃金歲月》時，與清新女星楚宣在劇內有親熱戲，他向楚宣自爆是靠呼吸壓抑「生理反應」，這黃色幽默也讓楚宣大翻白眼，不管是在戲內還是戲外，張哲豪的男人「本色」似乎始終如一。

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

長榮3兄弟同框畫面首度曝光！

長榮3兄弟同框畫面首度曝光！

家庭「這成員」愛喝馬桶水！爸公布現行犯長相示警

家庭「這成員」愛喝馬桶水！爸公布現行犯長相示警

他罹罕病只剩半張臉　戀上「美艷辣妻」人生逆轉

他罹罕病只剩半張臉　戀上「美艷辣妻」人生逆轉

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

最小死後確診　2月女嬰發現傷痕將解剖

星巴克5／25起推買一送一優惠

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

大雨夜襲15縣市！鄭明典曝熱區：雨勢持續

理財女專員報名台AV女優！　碗公級上圍戰N次

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

爺爺癱床目睹看護「帶男進病房親熱」

謎之「冨樫義博」推特帳號

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面