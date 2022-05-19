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一不小心就掛掉？猝死後確診激增　醫曝「有這些症狀」快打119

這幾天下雨又刮寒風，許多民眾仍然排隊領取快篩試劑，桃園一位男子疑似引發心臟疾病而猝逝，後續PCR篩檢結果是陽性。（圖／黃威彬攝）

▲這幾天下雨又刮寒風，許多民眾仍然排隊領取快篩試劑，桃園一位男子疑似引發心臟疾病而猝逝，後續PCR篩檢結果是陽性。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

桃園一名66歲楊姓男子到藥局排隊購買實名制快篩時，突然昏倒送醫後不治死亡，經後續PCR檢測結果為陽性、確診新冠肺炎，據了解，楊姓男子生前患有心臟病、攝護腺癌、糖尿病、痛風等。

近來出現許多猝死後才確診的案例，大多是因為心血管疾病所致，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音表示，根據國外研究，新冠肺炎確診會使原本的心血管疾病更加惡化，推測可能跟造成體內嚴重發炎有關，就算已經痊癒，仍然可能引發心血管相關疾病。

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要如何預防突如其來的猝死？張凱音說，想首先要有警覺意識，有相關症狀時就要居家快篩，所以若有相關慢性病如糖尿病、高血脂等，就要先好好控制，其他如氣喘也要特別小心，例如之前新北20多歲確診孕婦不幸母嬰雙亡，媽媽就患有氣喘，由於Omicron主要侵犯上呼吸道，所以更容易導致惡化。

另一名也是20多歲女性，本身沒有慢性疾病，且完整接種3劑BNT疫苗，從發病到死亡卻僅有短短6天，主要症狀並非常見的喉嚨痛，而是腹瀉，感染科醫師李明政指出，這顯示病毒攻擊到別的地方，建議出現不尋常症狀，如腹痛、胸悶甚至意識改變等，應該要馬上就醫。

前台大感染科醫師林氏璧也提醒，雖然大多數確診者都屬於輕症，但居家照護時應注意症狀有無逐日改善，若經過2、3天有改善，就可以稍微放心；若症狀都沒有改善，就建議要提高警覺。

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，Omicron亞型在呼吸道的症狀反而不明顯，提醒年輕人和兒童若出現嚴重腹瀉等症狀應快採檢。長庚兒科急診醫師吳昌騰也提醒，要特別注意兒童出現橫紋肌溶解的情況。

吳昌騰在臉書上發文表示， 一名男童確診後，雖然呼吸道症狀逐漸好轉，但3天後卻突然踮著腳尖走來走去，一直跟媽媽說腳痛，後來抽血檢查發現是橫紋肌溶解症。吳昌騰說，這種併發症雖然並不常見，但的確是COVID-19 感染後的併發症之一，嚴重也會致死。

藝人馬力歐的3歲女兒卜蜜確診，不但發燒到40.6度，甚至還大吐吃不下，讓爸媽心疼不已。（圖／翻攝自蜜媽能力有限公司臉書）

▲藝人馬力歐的3歲女兒卜蜜確診，不但發燒到40.6度，甚至還大吐吃不下，讓爸媽心疼不已。（圖／翻攝自蜜媽能力有限公司臉書）

孩童確診時往往以發燒作為主要症狀，張凱音說，發燒時要先準備退燒藥與補充電解水，同時多補充水分，因為一旦脫水，只會讓所有症狀更加嚴重，兒科醫學會也列舉確診時的12項指引（如附圖），讓家長知道何時該進行視訊診療，讓醫師確認孩子的狀況；何時又該直接打119叫救護車緊急治療。

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