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控爛路害老母跌傷索國賠　法官問兒：你不是說媽媽走不動？

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲兒子主張爛路害老母走路跌傷，告官索討國賠，被質疑他曾說老母因病早已不能自行走動。（示意圖／取自pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

新北一名張姓男子以7旬老母之名提告，聲稱老母行走遭隆起路面絆倒，以致頭臉掛彩、左腿骨折，要求養護路面的新店區公所國賠70萬餘元，台北地院審理發現，張男在事發一年前，已聲請法院裁定老母受監護宣告獲准，理由包括失智且「無法自行走動」，本案老婦是如何「步行」被絆倒，確有疑問，因此判決新店區公所全部免賠，可上訴。

本案由張母掛名原告，實際訴訟由擔任母親監護人的張男進行，他指稱母親於3年前（2019年）的9月10日上午10點多，走路經過新店區廣興路一條巷子，突然被絆倒在地，頭臉因重摔掛彩，左腿的股骨還出現遠端線性骨折，受傷至今仍需他人照顧。

張男並提出事發現場路面照片，聲稱路面破損開裂不平，還有一處高出約5公分的突兀隆起，是造成老母受傷主因，他認為新店區公所養護路面不確實，應國賠他母親醫藥費、看護費、加裝樓梯升降梯和精神慰撫共70萬餘元。

新店區公所極力抗辯事發路段是由台北市來水事業處鋪設，不歸區公所管理養護。法官審理認為，張男所提照片顯示路面雖有裂痕，但沒有「不平」或「突兀隆起約5公分」的跡象。

法官比對資料發現，張男代母報案所稱事發地點，是在張母家門口，原因是「踢到新鋪設的柏油凸起物」，跟提告所稱截然不同，法官更查出張母在事發前一年，於2018年6月29日就被北院裁定為受監護宣告之人，聲請裁定的正是張男。

法官指張母被裁准受監護宣告理由，主要為失智就醫無起色，另曾中風又出車禍，審理鑑定時，張母「癱坐輪椅，無法自行走動」，甚至張男曾表示母親受監護宣告後，身體狀況「沒有改善，而且更差，重度失智，肢體障礙」，據此認定張母本案是否真的自行走路被絆倒，確有疑問，判新店區公所全部免賠，可上訴。

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