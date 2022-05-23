高雄男詭異自摔慘溺死水溝！家屬轟「死亡陷阱」　養工處說話了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一起死亡車禍，一名黃姓民眾騎車自摔倒在排水溝中溺斃，家屬出面控訴護欄設計不良，根本就是死亡陷阱！高雄市政府養工處表示，這是縣市合併前就已經存在的缺口，會來釐清相關責任，協助家屬申請國賠。

▲高雄市林園發生一起死亡車禍，黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（圖／記者吳奕靖攝）

透過監視器畫面還原整個發生過程，8日凌晨1點半左右，44歲黃姓男子騎車經過林園區港埔三路162號巷口，突然整個連人帶車就消失在畫面當中，直到清晨5點多才有人通報警方，表示有人溺水了，警消趕到現場之後，發現黃姓男子已經溺斃在排水溝當中。

▲高雄市林園發生一起死亡車禍，黃姓男子自摔排水溝溺斃 。（圖／記者吳奕靖攝）

事隔16天之後，黃姓男子家屬出面控訴，質疑排水溝設計不良，因為整段排水溝總共有5個缺口，在黃姓民眾摔下去的缺口，就是沒有填補，也沒有相關的警告設施，家屬質疑根本就是死亡陷阱，希望高雄市政府出面處理。

記者走訪了高雄市養工處，他們表示那個缺口早在縣市合併之前就已經有了，所以護欄年代久遠，不知誰設的，為何會有缺口他們也並不清楚，因為水溝是農田水利會的，路是市府的，所以責任暫時無法釐清，現在只是由養工處去補補缺口，避免同樣的遺憾再發生，家屬如果要提國賠，市府會協助。

▲家屬質疑沒有護欄釀禍。（圖／記者吳奕靖攝）