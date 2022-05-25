快篩陽=確診5／26上路　林右昌：3篩檢站、47醫療院所無縫接軌

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

快篩陽性即視同確診明（26日）上路，基隆市長林右昌今（25日）表示，基隆已提前協調準備好了，只要中央政策一宣布就可立即換軌上路，將由本市3處社區篩檢站、5所醫院及42家專責診所無縫接軌，轉型為「快篩陽判定確診」門診，並開放診所除了給予一般藥物外，醫師也可為有需要的民眾開立口服抗病毒藥物。

林右昌指出，前階段全國疫情發展集中在北北基桃，而現階段中南部疫情逐步升溫，全國疫情朝高峰邁進。此時，全國的盛行率開始趨於一致，現在民眾快篩陽後，有超過95％都是PCR陽性；由於全國確診數處於高原期，而且可能持續一段時間，為不影響醫院的醫療量能，且不要讓民眾因等待PCR採檢報告時間，而影響投藥的黃金期，他也支持推動快篩陽性=確診政策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌表示，未來快篩陽判定確診政策上路後，基隆市3處社區篩檢站將提供民眾套餐式症狀給藥；5家醫院及42家基層診所將提供現場或視訊看診，並除了開立一般症狀藥物外，也可針對有需要的民眾，快速開立口服抗病毒藥物。

疫苗施打部分，林右昌提及學齡前小朋友，只要孩童年滿5歲，無論你在公幼、私幼或者尚未就學，從5月30日起，都可以自行到基隆市10家孩童BNT專診預約施打疫苗。另外65歲以上（原住民55歲以上）尚未完成疫苗接種（基礎劑或追加劑）的民眾，請盡速前往接種施打，在6月30日前接種疫苗者都可獲得500元禮券及2劑快篩試劑。

林右昌表示，10家孩童BNT疫苗接種合約醫療院所，分別為信義區衛生福利部基隆醫院，中正區博群診所、中山區至誠診所，七堵區紀醫師診所，暖暖區碇內診所，仁愛區王孟俊診所、仁祥診所、仁愛診所，安樂區李偉華耳鼻喉科診所、李卓為診所。

【更多新聞】

國民黨提名參選基隆市長 謝國樑：打造北台灣最新就業基地

賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸 車主「拖15天報案」原因曝

通報男友猴硐棄養橘貓 調監視器一查：妳是共犯！重罰情侶14萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人 警扯衣+噴辣椒水制伏

搞錯了！打疫苗大排長龍 他手上快篩兩條線...民眾「秒退三步」