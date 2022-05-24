通報男友猴硐棄養橘貓　調監視器一查：妳是共犯！重罰情侶14萬

記者郭世賢／新北報導
今年4月11日新北市政府動保處接獲民眾通報，20多歲黃女所飼養橘色虎斑貓被男友譚男棄養在瑞芳區猴硐貓村，動保處隨即請猴硐貓公所籌備處人員前往帶回貓咪，經調閱監視器比對後，發現黃女與其男友竟出現在監視畫面中，後續約談戳破男女謊言，將2人各依違反《動物保護法》，分別處飼主黃女11萬元，其男友3萬元罰鍰。
▲監視器畫面明顯拍到一對男女將橘貓棄養至猴硐。（圖／新北市動保處提供，下同）
瑞芳區猴硐貓公所籌備處4月11日接獲飼主黃女通報，所飼養貓被同居男友譚男帶到猴硐火車站棄養，動保處人員當下冒著危險前往救援，在高達1萬伏特電壓線旁帶出貓後，交由動保處獸醫師檢查，所幸並未受傷。
經調閱監視器發現，1男1女手持運輸籠到貓村棄養，動保處約談飼主黃女並將影片給她看，詢問是否認識與男友同行女性，黃女表示不認識，是男友在4月7日趁她不在家時帶去貓村棄養；經比對當天黃女特徵皆與監視畫面中女性相似極高，動保處再約談影片中的譚男。
▲被棄養的橘色虎斑貓。
譚男一開始表示，影片中女生不是他女友，是在交友軟體所認識，經查發現案發當天，譚男根本未使用該軟體約人，隨即拆穿謊言；譚男才坦承，當天確實是他與同居黃女將貓棄養在貓村，因為這貓會打架、兇，所以帶去貓村放掉。
依據監視器人物影像及約談內容，確認2人共同棄養動物，依《動物保護法》法規定，飼主黃女棄養貓、未幫貓施打狂犬病預防針、未絕育，開罰11萬罰鍰；其譚男棄養貓處3萬元罰鍰。
動保處長楊淑方表示，飼養動物是一輩子事情，寵物也是家人，如有飼養上困難應尋求幫助，不可以隨意拋棄，並呼籲民眾接受調查時務必據實以答，如使公務員登載不實，可能還會因此吃上官司。
▲男女騎機車前往瑞芳猴硐。
▲這對男女在天橋被監視器拍下。
▲這對男女走在瑞芳猴硐天橋上，準備要棄養橘貓。
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