　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

記者陳洋／澎湖報導

新北市67歲陳姓婦人到澎湖旅遊，23日晚間搭船出海賞花火時，突然心臟不適後OHCA。船家雖馬上折返，並由碼頭等待的119救護車接手急救並送醫，但經醫院急救後仍宣告不治。

▲▼ 澎湖花火節女遊客猝死！ 。（圖／記者陳韋男攝）

▲一名來自新北的67歲陳姓婦人，晚間搭船出海賞花火時，突然心臟不適後OHCA。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局23日晚間8點16分接獲民眾報案，稱馬公市觀音亭外海明珠二號遊艇（賞煙火船艇）船上有民眾心臟不適、冒冷汗、全身癱軟，該船現正返航中，請求派遣救護車前往碼頭救護。

消防局獲報後，立即派遣馬公分隊92救護車前往救護，救護人員接觸患者後回報，該名患者（陳○○、女性、67歲、住新北市）已呈OHCA狀態，經施予CPR等急救處置，晚間8點40分送達衛生福利部澎湖醫院救治。

▲▼ 澎湖花火節女遊客猝死！ 。（圖／記者陳韋男攝）

▲該名患者返港後已呈OHCA狀態，送達衛生福利部澎湖醫院救治。 （圖／記者陳洋翻攝）

目擊者表示，婦人身體不舒服、冒冷汗癱軟時，船家就第一時間返航，把船開回南海遊客中心碼頭，然後將婦人交由消防人員送往部立澎湖醫院急救，之後才再載著其他旅行團團員再次出港，前往觀音亭海域繼續觀賞花火行程。

警方表示，家屬對陳婦的死亡沒有異議，醫院將開出死亡證明，但警方還是會請在場人與領隊前來做筆錄。

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
猴痘強襲全球15國！症狀有哪些、染疫怎治療？　7大QA一次看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

桃園「市民卡LINE官方帳號」　5／24起可下載居隔通知書

「輸入數字就知道」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節

第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰　南開科大奪特金獎

台南市公版直播教學首日　黃偉哲訪視外師全英課程精彩教學

串連全台11家有線電視貼近在地觀點　「中嘉新聞網」上架

台南實施遠距教學首日國中小共3879生到校安置　有13校維持實體課程

積極推動智慧農業　黃偉哲：台南首次運用智慧無人機用非化學農藥防治荔枝椿象

為防疫人員加油　台東縣議會與超商聯手贈物資

疫情發燒　南消六大隊辦疫情期間火災人潮疏散分流演練

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

本土+66247例！再增40人死亡　「新北15708最多」13縣市破千

柯文哲確診Day 2！　擤鼻涕、咳嗽服藥退燒

澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

桃園「市民卡LINE官方帳號」　5／24起可下載居隔通知書

「輸入數字就知道」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節

第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽桃園開戰　南開科大奪特金獎

台南市公版直播教學首日　黃偉哲訪視外師全英課程精彩教學

串連全台11家有線電視貼近在地觀點　「中嘉新聞網」上架

台南實施遠距教學首日國中小共3879生到校安置　有13校維持實體課程

積極推動智慧農業　黃偉哲：台南首次運用智慧無人機用非化學農藥防治荔枝椿象

為防疫人員加油　台東縣議會與超商聯手贈物資

疫情發燒　南消六大隊辦疫情期間火災人潮疏散分流演練

俄軍人殺害烏克蘭平民被判「無期徒刑」　律師要上訴

江辰晏本季首作客天母　味全龍推鋼龍應戰

拜登東京記者會談　「對台灣安全承諾」問答全文

解放軍「殲-35」原型機試飛　網分析：F-22的機身+F-35的機艙

勇士連26輪季後賽客場取勝　灣區最有望奪冠？K湯超有自信

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

地方熱門新聞

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

澎湖女遊客船上猝死　目擊者：她突然癱軟

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

「輸入數字就知道！」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節

基地台偽裝冷氣壓縮機　居民恐慌抵制

七堵停車場繳費排2小時　議員：像排快篩

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽　成績揭曉

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

中職重返台東　中信兄弟首戰...饒慶鈴開球

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

金龜子入侵　屋主：踩到都是喀吱聲

更多熱門

相關新聞

女遊客看花火節　突心臟不適亡

女遊客看花火節　突心臟不適亡

澎湖一名女遊客23日晚間乘坐遊艇出海，欣賞國際海上花火節表演，不料晚間8時許突然感到心臟不適，隨後倒地昏迷，船長見狀立刻返航，但抵達岸邊時，她已無生命跡象，送醫搶救20分鐘後仍宣布不治，詳細死亡原因待調查釐清。

確診第二天！柯文哲曝身體狀況　再次喊話疫苗要打好打滿

確診第二天！柯文哲曝身體狀況　再次喊話疫苗要打好打滿

白沙屯媽路過西螺果菜市場　駐駕廣福宮

白沙屯媽路過西螺果菜市場　駐駕廣福宮

高雄男自摔慘溺死水溝　家屬轟：死亡陷阱

高雄男自摔慘溺死水溝　家屬轟：死亡陷阱

救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上3傷

救護車載傷患鳴笛闖紅燈　黑車沒禮讓撞上3傷

關鍵字：

澎湖花火節遊客猝死搶救影音

讀者迴響

熱門新聞

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

女遊客看花火節　突心臟不適亡

70萬網紅聊虛擬貨幣翻10萬倍　大神開國產車喊冤：沒割韭菜

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

《全明星》女神教游泳「留後遺症」：沒當教練了

蚊子最愛4種人！穿深色、濃妝躲不過

大S曾「撮合媽媽跟公公」！

《捍衛戰士2》我國國旗畫面回歸

小姑獨睡一房　嫂嫂1原因想趕走！網嘖：沒資格

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

2歲萌弟揪臭臉汪合照　14年後重現

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面