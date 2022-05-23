澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

記者陳洋／澎湖報導

新北市67歲陳姓婦人到澎湖旅遊，23日晚間搭船出海賞花火時，突然心臟不適後OHCA。船家雖馬上折返，並由碼頭等待的119救護車接手急救並送醫，但經醫院急救後仍宣告不治。

▲一名來自新北的67歲陳姓婦人，晚間搭船出海賞花火時，突然心臟不適後OHCA。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局23日晚間8點16分接獲民眾報案，稱馬公市觀音亭外海明珠二號遊艇（賞煙火船艇）船上有民眾心臟不適、冒冷汗、全身癱軟，該船現正返航中，請求派遣救護車前往碼頭救護。

消防局獲報後，立即派遣馬公分隊92救護車前往救護，救護人員接觸患者後回報，該名患者（陳○○、女性、67歲、住新北市）已呈OHCA狀態，經施予CPR等急救處置，晚間8點40分送達衛生福利部澎湖醫院救治。

▲該名患者返港後已呈OHCA狀態，送達衛生福利部澎湖醫院救治。 （圖／記者陳洋翻攝）

目擊者表示，婦人身體不舒服、冒冷汗癱軟時，船家就第一時間返航，把船開回南海遊客中心碼頭，然後將婦人交由消防人員送往部立澎湖醫院急救，之後才再載著其他旅行團團員再次出港，前往觀音亭海域繼續觀賞花火行程。

警方表示，家屬對陳婦的死亡沒有異議，醫院將開出死亡證明，但警方還是會請在場人與領隊前來做筆錄。