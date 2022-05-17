軍人騎車碰坑洞摔死　「不修路也沒警示標誌」家屬獲國賠514萬元

▲陳姓軍人騎車遇坑洞慘摔而亡，二審判國賠514萬元。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

記者白珈陽／台中報導

陳姓軍人2017年10月晚間騎車返回營區，途中行經台中市后里區三豐路三段、馬場路交叉路口時，因路面有坑洞，導致陳男機車失控倒地撞上分隔島，因頭部、身體多處重傷送醫不治。該路段由公路總局第二養護工程處負責，陳男家屬向台中工務段2名工程師提告過失致死，並請求國賠；提告部分檢方不起訴，國賠部分，一審認工二處有疏失，判賠531萬餘元，二審維持認定，但須扣除家屬已領的殮葬補助費，判賠514萬元。可上訴。

判決指出，陳男於2017年10月15日晚間8時許，騎機車沿台中市后里區三豐路三段機車道北上直行，行經與馬場路交叉路口時，因路面有坑洞，機車輾壓路面坑洞後，失控倒地滑行撞上三豐路三段的分隔島，因而頭部外傷併身體多處嚴重傷害，送醫不治死亡。

陳男的父母及胞姊認為交通部公路總局第二養護工程處（下稱二工處）欠缺管理，除對二工處台中工務段的2名工程師提出刑事的過失致死，也請求國家賠償。刑事部分，2工程師皆獲不起訴處分。

國賠部分，一審認肇事路段的坑洞已影響行車安全，二工處應儘速修補，若未能及時修補，也應放置警告或維護標誌，但二工處卻怠於作為，致使陳男行經該路段時，因路面坑洞而人車倒地，道路管理有欠缺，應負國家賠償責任，判決工二處應賠償陳男家屬扶養費、殯葬費及撫慰金合計531萬9825元。

上訴二審後，法官仍維持一審認定，應如數賠償，但陳男父親已領取殮葬補助費17萬餘元，應予扣除，判賠514萬元。全案仍可上訴。