　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨提名參選基隆市長　謝國樑：打造北台灣最新就業基地

▲國民黨謝國樑正式參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨謝國樑（左）正式參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市前立委謝國樑於今（25日）下午獲國民黨中常會正式徵召，將以國民黨基隆市長候選人的身分，積極投入年底選戰，共同被提名的還有台北市長候選人蔣萬安、南投縣長候選人許淑華。謝國樑表示，相信自己有能力可以大幅度的改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

謝國樑在媒體採訪時提到，基隆在下一個階段需要不同的改變，過去基隆的外出就業率是全國第一，基隆市的在地就業需要大力提升，未來的市政方針將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大面向進行。他指出，未來擔任市長，將會將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。

▲國民黨謝國樑正式參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國民黨謝國樑（中）參選基隆市長、蔣萬安（右）參選台北市長、許淑華參選南投縣長。

近幾年，謝國樑投身公益活動，主張打造友愛城市，結合環保出推Let’s go電動機車及公益方案。他表示，過去的40多年，在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭、捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、9026客運等分散發車，都是希望讓基隆更好。

謝國樑說，投入公益將近4年的時間，從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，謝國樑希望能貢獻過去企業經營的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

▲國民黨謝國樑正式參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

賓士借好友開遭3男持棍棒怒砸　車主「拖15天報案」原因曝

通報男友猴硐棄養橘貓　調監視器一查：妳是共犯！重罰情侶14萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

搞錯了！打疫苗大排長龍　他手上快篩兩條線...民眾「秒退三步」

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
數位「快篩陽、隔離證明」　金管會拍板：防疫險給賠
快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎名單公布
柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封
快訊／全家開出「2張千萬發票」　中獎名單一次看
桃捷直達車28日起　平日離峰、假日全時段停駛
快訊／全聯開出千萬發票！　消費門市曝光
快訊／新莊2月大女嬰確診亡　檢警相驗無外傷…解剖追查死因
戰火擴大？　歐盟這國家突宣布「戰時緊急狀態」
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
統一發票3-4月中獎號碼出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜批中央未將疫情阻絕境外　柯文哲：台灣解封代價還是全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

國民黨正式徵召　謝國樑：我要讓基隆成為世代共榮的台灣頭

「藥吃多都是毒」　柯文哲自曝：我吃普拿疼就好了！

北市防疫急門診分流！車來速不給抗病毒藥物　這幾類人到醫院領藥

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

侯友宜批中央未將疫情阻絕境外　柯文哲：台灣解封代價還是全亞洲最低

柯文哲：若北市維持「單日1萬確診」　估2個月後可解封

引進東澳天然氣露曙光？　陳亭妃：儲槽已夠 中油評估接觸中！

快訊／65歲打疫苗「中央送2支快篩」　新北宣布：再加碼2支

傳林智堅將參選桃園市長　鄭文燦冷回：沒人問過我！

葉毓蘭確診「Ct值12.4」！還原快篩、清冠茶真相　反嗆陳建仁、洪申翰

快訊／北市明下午拍板「是否延長停課」　考量3因素滾動式修正

國民黨正式徵召　謝國樑：我要讓基隆成為世代共榮的台灣頭

「藥吃多都是毒」　柯文哲自曝：我吃普拿疼就好了！

北市防疫急門診分流！車來速不給抗病毒藥物　這幾類人到醫院領藥

國小司令台「新台主」抬價6倍賣　行政機關「3不該」惹禍

梅雨挾「紫爆對流胞」狂轟雨彈　週末才放晴！下週鋒面再襲時間曝

雲林+1295！斗六單日破300創新高　6歲男童仍在搶救中

公公被美國鬥牛犬活活咬死　媳婦心碎愛犬被安樂死：牠還是小狗

「妳彭佳慧欸」突變流行語！本尊爆笑刷整晚留言　幽默發聲：謝謝

數位「快篩陽、隔離證明」　金管會：防疫險給賠！

沈榮欽／IPEF未納台灣　台積電不在新加坡設廠可增籌碼

【廣編】療癒系夢幻打卡品　維他露彈藍色蘇打消暑新上市

快訊／桃園男女2人不適送醫雙亡　男PCR確診、女快篩陽

女客趴床驚覺「下體怪怪的」　色按摩師兩度指侵遭判半年

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

快訊／新北提前放暑假？　侯友宜：不管外面怎麼變「都準備好了」

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

她轟富邦產險不要再叫慘了　去年賺68.5億「想穩賺不賠是強盜」

快訊／北市5月底公布紓困計畫　「減租一定有」9大項目盤點中

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

徐巧芯打臉周玉蔻　「想繼續罵妳但怕妳氣到中風」

快訊／柯文哲稱疫情洪峰已過　「現在問題是高原期維持多久」

葉毓蘭「陰轉陽」！曝自己天天喝清冠茶防疫

李眉蓁清冠一號留給長輩　陳其邁：不是養生茶

快訊／陳時中選台北市長？　王世堅「非常不好」：他是台灣公共財

5兒童染疫病逝！馬英九轟「你怎能不憤怒？」　

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

當兵用的T91、65K2步槍要汰換了！　XT112新式步槍8月作戰測評

更多熱門

相關新聞

九合一選舉年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌

九合一選舉年底登場　基檢「查察賄選小組」揭牌

新北、基隆市長及市議員等九合一選舉將於今年11月26日舉行，距離投票日僅186天，基隆地方檢察署今（25日）上午成立「查察賄選及暴力執行小組」，基隆地檢署查賄小組今年推出「選舉篩人、萬勿塞錢」口號，特別製作「快篩」、「口罩」、「抹布」等防疫三寶要分送給市民，鼓勵市民主動檢舉賄選，打造乾淨選風。

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

蔣萬安獲提名　侯家軍「興奮到模糊」：一定能打造更好的台北

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

國民黨拍板！　蔣萬安選台北、謝國樑攻基隆、許淑華戰南投

藍委要提高農保補助　綠委：不斷補助不是好事

藍委要提高農保補助　綠委：不斷補助不是好事

6童染疫亡！　國民黨3建議轟指揮中心：應對太遲緩

6童染疫亡！　國民黨3建議轟指揮中心：應對太遲緩

關鍵字：

基隆參選人謝國樑國民黨徵召

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

沒升三級1行業還是慘　經濟部數據揭實情

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面