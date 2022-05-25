國民黨提名參選基隆市長　謝國樑：打造北台灣最新就業基地

▲國民黨謝國樑（左）正式參選基隆市長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市前立委謝國樑於今（25日）下午獲國民黨中常會正式徵召，將以國民黨基隆市長候選人的身分，積極投入年底選戰，共同被提名的還有台北市長候選人蔣萬安、南投縣長候選人許淑華。謝國樑表示，相信自己有能力可以大幅度的改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

謝國樑在媒體採訪時提到，基隆在下一個階段需要不同的改變，過去基隆的外出就業率是全國第一，基隆市的在地就業需要大力提升，未來的市政方針將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大面向進行。他指出，未來擔任市長，將會將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。

▲國民黨謝國樑（中）參選基隆市長、蔣萬安（右）參選台北市長、許淑華參選南投縣長。

近幾年，謝國樑投身公益活動，主張打造友愛城市，結合環保出推Let’s go電動機車及公益方案。他表示，過去的40多年，在基隆成長、唸書，再到海外求學、深造，學成回台灣貢獻，創辦電子券商，從政擔任立委，誓死力阻深澳卸煤碼頭、捍衛海洋，為基隆通勤族爭取台鐵基北直達車、9026客運等分散發車，都是希望讓基隆更好。

謝國樑說，投入公益將近4年的時間，從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，謝國樑希望能貢獻過去企業經營的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

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