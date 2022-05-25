相隔19年！「月掩金星」本週五中午登場　錯過再等14年

▲本週五的「月掩金星」，將是19年來首次再現，若天氣許可，台北天文館將全程轉播。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！台北市立天文科學教育今（25日）表示，本週五（27日）中午將出現難得一見的「月掩金星」，這也是自2003年之後，台灣在相隔19年後，首次再有機會全程目睹這個特殊天象，當天中午12時起到13時3分結束，前後歷時約63分鐘，台灣全程可見，民眾錯過這次機會，要等到2036年9月17日，才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。

台北天文館表示，月掩金星和日食一樣，每年都可能發生，但只有部分地區可見。這次可見區域包括台灣、香港及東南亞地區，而雖然台灣在明年3月24日傍晚還有一次看到月掩金星機會，但因仰角過低，觀察困難，而且只能看到掩入而無法見到復出，錯過這次，預估要到2036年9月17日才有機會再度觀賞到完整的月掩金星。

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▲本週五中午登場的的「月掩金星」，將是19年來首次再現。（圖／台北天文館提供）

台北天文館進一步說明，「月掩金星」是指月球從金星前方通過而遮掩金星的現象，在本週五中午12時0分，金星由月球的亮緣掩入，到13時3分從暗緣復出，歷時約63分鐘，全程可見，若天氣狀況許可，天文館將在當天11時40分起，透過專業望遠鏡在YouTube「台北天文館」頻道全程直播解說，讓全國民眾都能觀賞到這個少見的特殊天象。