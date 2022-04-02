清明連假好康！台北天文館宇宙劇場免費看

▲兒童月期間，參觀宇宙航海王特展與阿提米絲計畫太空主題展都免費。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今天（2日）起就是為期4天清明連假與兒童節，台北天文館表示，4月是兒童月，天文館為小朋友和爸爸媽媽們準備一整個月滿滿的各類精彩活動，包括宇宙航海王特展等活動，而在清明連假期間，宇宙劇場【地球棲息地】免費看，後天週一（4日）兒童節當天，12歲以下小朋友還可以免費搭乘宇宙探險車，不要錯過這些好康。

台北天文館表示，4月起天文館推出【宇宙航海王—水漾星球】特展，採用最新的光影沉浸式體驗，讓參觀者跟著來自宇宙的52赫茲鯨魚和地球小男孩諾亞，一起尋找回家的路，場景媲美藝術展，知識與故事內容交錯融合，超適合親子共遊、拍照打卡。

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▲▼兒童月期間，到台北天文館參觀宇宙航海王特展（上）與樂高太空主題展（下）都免費。（圖／台北天文館提供）

此外，天文館表示，兒童月期間，天文館與還樂高公司合作推出【NASA阿提米絲計畫】城市系列太空主題展，將火箭、發射站、太空船、月球探測車等太空航具等，化身為創意無限又兼具科學意涵的展示，而且上述兩項超值特展完全免費。

此外，目前台北天文館立體劇場正上映台灣難得一見的雪地奇景新片【突破極限】，天文館表示，在清明連假（2至5日）期間，宇宙劇場【地球棲息地】免費看，4日兒童節當天，12歲以下的小朋友還可以免費搭乘宇宙探險車。