明天母親節！星空中的康乃馨　從遙遠宇宙獻上祝福

▲「繭星雲」宛若星空中的康乃馨，從遙遠宇宙為天下母親獻上祝福。（圖／台北天文館）

記者許敏溶／台北報導

明（8日）天就是母親節，子女都會為敬愛的媽媽獻上康乃馨，而在2500光年外，同樣有一朵歷千萬年而不凋的星雲之花，綻放在美麗的夏季夜空中，宛若盛開的康乃馨，這就是有「康乃馨星雲」之稱的 IC 5146，又名「繭星雲」。

台北天文教育館表示，「繭星雲」乍看之下，像極一朵由淡藍色瓣裙襯托著粉白相間的康乃馨，花瓣間還點綴著暗色紋理，但它其實是由恆星、氣體與塵埃所組成的星雲，紅色部分是氫氣受恆星照射而發光的發射星雲，藍色是塵埃反射及散射星光所形成的反射星雲，而暗色條紋則是濃厚塵埃聚集成不透光的暗星雲。

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台北天文館指出，雖然「繭星雲」在天空中只有滿月的三分之一大小，但其實有15光年之廣，而且每年的母親節時分，康乃馨星雲便和天鵝座等夏季星座，伴隨銀河一同出現在夜空中，與冬季情人節前後出現的麒麟座玫瑰星雲遙遙相對，並稱星空中兩朵最美的星雲之花。

雖然這朵星空康乃馨在長時間曝光攝影下才會現身，但台北天文館表示，夏季銀河繁星點點美不勝收，在稍離都市塵囂的郊區舉目可見，建議民眾在母親節陪媽媽一起到郊外欣賞美麗的星空也是個不錯的選擇，出門前不妨先在YouTube「台北天文館」頻道觀賞「認識星空-每月星象解說」影片，認識一下夏季星空，就能擔任媽媽的最佳星空解說員。