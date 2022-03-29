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比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

▲▼台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡。（圖／台北天文館提供）

▲台北天文館捕捉到「台灣」小行星（照片圓圈所指）罕見蹤跡。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

不少生長在台灣的民眾可能不知道，天上有一顆小行星也叫「台灣」，而且長度僅有16.8公里，相當大小於台北市由南到北，由於「台灣」小行星太迷你，即使最接近地球時，亮度比肉眼可見程度還要暗上1萬倍，民眾以一般望遠鏡也難看見，但台北天文館在日前捕捉到它的蹤跡，讓國人一睹這顆與台灣同名的小行星風采。

台北天文館表示，這顆編號第2169號小行星，正式國際名稱就是「台灣」（Taiwan），長約16.8公里，相當於台北市由南到北大小，是一顆不算大的小行星，以4.66年的周期環繞太陽運行，距離太陽平均約2.79天文單位，即4億1744萬公里，因為體積不大，自轉周期也很短，大約7.25小時便可自轉一圈，其間亮度會有大約17%變化，推測其外觀可能不像地球一樣為對稱的球狀。

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「台灣」小行星主要由岩石組成，台北天文館分析，因為屬於反射率很低的C型小行星，亮度非常暗，即使在最接近地球、最亮時候，大約也只有16.3等，比肉眼可見程度還要暗上1萬倍，所以民眾就算以一般望遠鏡也難以看見它，而天文學家最後一次發現它是在今年的1月13日。

不過，台北天文館表示，在台灣時間上週五（25日）凌晨2時15分左右，台灣小行星通過最接近地球的近地點，只是距離仍有2億7526萬公里，台北天文館特別使用位於新墨西哥州的望遠鏡，以長時間攝影的方式捕捉到它的蹤跡，希望讓國人一睹這顆與台灣同名的小行星風采，也提供天文學家研究所需的珍貴觀測資料與記錄。

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