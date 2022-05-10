寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

▲讓人驚艷的寶瓶座η流星雨。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年5月夜空讓人目不暇接，上週五寶瓶座η流星雨在上週五（6日）凌晨達到極大期，但台灣因為受到天氣影響，讓不少民眾錯過，台北市立天文科學教育館今（10日）提供捷克天文愛好者彼得·霍拉萊克，在地球另一端的智利阿塔卡瑪，以精湛的攝影技術為大家捕捉到流星雨，讓民眾也能欣賞令人驚豔的一幕。

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▲彼得·霍拉萊克以廣角鏡頭延時攝影疊合而成的寶瓶座η流星雨。影像中有74顆流星、黃道光以及土、火、木、金星。（圖／台北天文館提供）

不過，台北天文館表示，原先天文學家預計昨（9日）有「泛星彗星（C/2021 O3）」通過近地點，並樂觀預估亮度在5月上旬會達到肉眼可見，成為傍晚夜空的焦點，不過「泛星彗星」並沒有出現，天文學家推測，這顆花了數百萬年，好不容易來到太陽附近的髒雪球，很可能因為距離太陽太近而崩解。

但是天文迷也不必太喪氣，天文館表示，5月18日及29日，將分別有「火星合海王星」及「火星合木星」，明亮的火星、木星，都可以肉眼輕易可見，藍色的海王星則得靠火星當指引，民眾可以使用雙筒望遠鏡或小望遠鏡輔助觀賞。

▲5月27日月掩金星模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

此外，天文館指出，5月27日中午12時，還有難得一見的月掩金星，全程歷時1小時3分，雖然時間發生在白天，但台北天文館將透過專業望遠鏡，在YouTube頻道全程直播解說，讓大眾皆能目睹這個特殊的天象。