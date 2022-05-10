　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

▲▼寶瓶座η流星雨。（圖／台北天文館提供）

▲讓人驚艷的寶瓶座η流星雨。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年5月夜空讓人目不暇接，上週五寶瓶座η流星雨在上週五（6日）凌晨達到極大期，但台灣因為受到天氣影響，讓不少民眾錯過，台北市立天文科學教育館今（10日）提供捷克天文愛好者彼得·霍拉萊克，在地球另一端的智利阿塔卡瑪，以精湛的攝影技術為大家捕捉到流星雨，讓民眾也能欣賞令人驚豔的一幕。

▲▼寶瓶座η流星雨。（圖／台北天文館提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

彼得·霍拉萊克以廣角鏡頭延時攝影疊合而成的寶瓶座η流星雨。影像中有74顆流星、黃道光以及土、火、木、金星。（圖／台北天文館提供）

不過，台北天文館表示，原先天文學家預計昨（9日）有「泛星彗星（C/2021 O3）」通過近地點，並樂觀預估亮度在5月上旬會達到肉眼可見，成為傍晚夜空的焦點，不過「泛星彗星」並沒有出現，天文學家推測，這顆花了數百萬年，好不容易來到太陽附近的髒雪球，很可能因為距離太陽太近而崩解。

但是天文迷也不必太喪氣，天文館表示，5月18日及29日，將分別有「火星合海王星」及「火星合木星」，明亮的火星、木星，都可以肉眼輕易可見，藍色的海王星則得靠火星當指引，民眾可以使用雙筒望遠鏡或小望遠鏡輔助觀賞。

▲▼5月27日月掩金星模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

▲5月27日月掩金星模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

此外，天文館指出，5月27日中午12時，還有難得一見的月掩金星，全程歷時1小時3分，雖然時間發生在白天，但台北天文館將透過專業望遠鏡，在YouTube頻道全程直播解說，讓大眾皆能目睹這個特殊的天象。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
加拿大狙神回國了！坦言「對烏軍很失望」　親曝真實狀況
脫線最後吻妻告別「我好愛妳」　兒悲痛自責：爸爸對不起
女友開定位找人！　男詭異陳屍廢棄車底
酒駕自撞害死女友！BMW男靈堂下跪　家屬怒：讓大家看看你長怎
快篩陽性怎麼辦？不要衝急診　4步驟看懂怎處理
快訊／「超級大」鋼圈掉落！　國1北上紫爆回堵6km
快訊／數位證明代替診斷書　壽險公會同意了！
快訊／汐止女騎電動車「與聯結車擦撞」！　捲入車底當場輾斃
急診護理師：確診就是解脫！　「高壓爆炸8hrs」工作曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

友人有確診症狀「快篩2天都陰性」！他一插傻眼：請正確使用

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

吃1顆西瓜要多花200元了！農民嘆雨下不停衝擊採收：今年很特殊

疫情爆發他喊「全面失控」　與去年差別？PTT點2關鍵：想正常生活

隨身帶2手機「僅1支跳接觸通知」　他毛炸：該信誰！結局揭曉

外送「60元炒青菜」長這樣！她嘆花錢買經驗...網曝黑心真相

「炸」雞念二聲還四聲？正解曝光…他驚呆：從小就讀錯

寶瓶座η流星雨華麗現身　罕見月掩金星將接力登場

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示：解除防疫需代價

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

林氏璧轟陳文茜散播恐懼！前署長分析5點打臉他

台中兒童疫苗同意僅25%　榮總兒科權威說話了

專家點名4縣市將入高確診期：確診不是越少越好

長輩不打疫苗別出門！專家：「這時間」風險高

恐致災雨帶曝！滯留鋒周五襲全台　連下4天探16℃

更多熱門

相關新聞

星空中的康乃馨、從遙遠宇宙獻上祝福

星空中的康乃馨、從遙遠宇宙獻上祝福

明（8日）天就是母親節，子女都會為敬愛的媽媽獻上康乃馨，而在2500光年外，同樣有一朵歷千萬年而不凋的星雲之花，綻放在美麗的夏季夜空中，宛若盛開的康乃馨，這就是有「康乃馨星雲」之稱的 IC 5146，又名「繭星雲」。

5月迎2場流星雨爆發＋罕見月掩金星

5月迎2場流星雨爆發＋罕見月掩金星

清明連假天文館宇宙劇場免費看

清明連假天文館宇宙劇場免費看

「台灣」小行星罕見蹤跡曝光

「台灣」小行星罕見蹤跡曝光

黎明前4大行星秀明起接連登場

黎明前4大行星秀明起接連登場

關鍵字：

寶瓶座η流星雨月掩金星台北天文館

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

金馬影后瘋傳赴英生產！

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面