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天文迷5月好忙！2場流星雨爆發＋罕見月掩金星一次到齊

▲寶瓶座流星雨將於5/6達極大期。（圖／台北天文館提供）

▲寶瓶座流星雨將於5/6達極大期。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年5月夜空讓人目不暇接，將有6場天文秀接力上演，台北市立天文科學教育館表示，首先是今年第一個每小時可達40顆以上的中型流星雨「寶瓶座η（eta）流星雨」，將在6日前後達到極大，接著在9日則有「C/2021 O3彗星」通過近地點，預測其亮度用雙筒望遠鏡即可觀賞，27日中午則有難得一見的「月掩金星」，而31日的「武仙座流星雨」，則可能出現數十年來未見大爆發，成為5月的壓軸天文秀。

台北天文館表示，寶瓶座η流星雨在5月6日凌晨達到極大期，每小時約可見40顆流星，凌晨2時到曙光前是最適合觀賞時機，這個流星雨的特徵是流星速度超快，可達每秒66公里，明亮的流星不在少數，非常值得民眾一看。

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此外，天文館指出，5月9日抵達近地點的C/2021 O3泛星彗星（PanSTARRS），在上週通過近日點後逐漸進入可見範圍，若它在高溫中倖存下來，近期在黃昏時的，民眾可使用雙筒望遠鏡在無光害郊區朝西北方低空搜尋其蹤跡。

天文館表示，5月18日及29日，則分別有「火星合海王星」及「火星合木星」，明亮的火星、木星，都可以肉眼輕易可見，藍色的海王星則得靠火星當指引，用雙筒望遠鏡或小望遠鏡輔助觀賞。

▲▼5月27日月掩金星模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

▲5月27日月掩金星模擬畫面。（圖／台北天文館提供）

5月27日中午12時將發生難得一見的月掩金星，天文館指出，全程歷時1小時3分，雖然時間發生在白天，但台北天文館將透過專業望遠鏡，在YouTube頻道全程直播解說，讓大眾皆能目睹這個特殊的天象。

至於壓軸武仙座τ（tau）流星雨，天文館表示，5月31日將迎來天文學家期待已久的爆發，根據預測，1995年破碎的73P/SW3彗星碎屑，將有可能在當天短暫時段內帶來每小時數千顆的流星暴，天文迷不要錯過。

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