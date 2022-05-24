陳文茜血氧濃度85%「還能跑頂樓？」醫揭3種可能：不然就幻想文

▲資深媒體人陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／陳文茜）

記者閔文昱／綜合報導

主持人陳文茜近日透露，曾經有1個月血氧掉到90以下，有一晚甚至不到85，讓她崩潰想一死了之，「我活得太累了。」希望能求得解脫，不過也讓網友懷疑，「血氧濃度85%，到底能不能跑到頂樓？」對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專就揭露3種可能性，並稱「不然有很高機率這是一篇幻想文。」

陳文茜24日凌晨在臉書發文坦言，過去5個月裡，因為氣溫忽冷忽熱，導致她的血氧有整整1個月都在90以下，某一天因為驟降到12度，更剩不到85，「誘發我全身免疫攻擊。全身滾燙、頭痛欲裂、心跳132，血壓180⋯血尿。」她衝到頂樓躺在地上，身體被小雨淋濕，卻因此有了一死了之的念頭。

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▲陳文茜自曝曾一晚血氧掉到85。（圖／記者湯興漢攝）

文章曝光後，隨即引發熱烈討論，有網友也好奇，「陳文茜血氧濃度85%，到底能不能跑到頂樓？」為此，「MedPartner 美的好朋友 」推測3種可能：

1. 陳文茜的血氧檢測設備有問題。

2. 陳文茜的血氧設備使用有問題（故障、沒有夾好、周邊循環不好之類的）。

3. 陳文茜受過極嚴格的訓練，可以在極低血氧下爬上頂樓。

針對第三種可能性，「MedPartner 美的好朋友 」也直言，這種人應該要去當太空人、挑戰不攜帶氧氣設備直上聖母峰，或者去拍 Top Gun（捍衛戰士） 跟湯姆克魯斯 PK，「不然有很高機率這是一篇幻想文。」

「MedPartner 美的好朋友 」提醒，血壓180mmHg這是高血壓危象，血氧如果還低到有這種狀況，請立刻去急診，「不要去頂樓」。

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