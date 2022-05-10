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林氏璧轟陳文茜「散播恐懼」！前署長分析5點怒批他：讓人看不下去

▲▼輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透）

▲陳文茜、林氏璧為政府管控新冠藥物槓上。圖為輝瑞藥廠研發的新冠口服藥物「Paxlovid」。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人陳文茜近日以「疫情中三個女人的故事」為題撰文，批評政府管控新冠藥物，遭到前台大醫院感染科醫師林氏璧發文反駁「別散播恐懼」，並指出錯誤。對此，前國民健康署署長邱淑媞就分析5點，並稱陳女士不捨蒼生的大方向是對的，「但林醫師對政策的大方向太外行，誤判了，還要嚷嚷，也就實在讓人看不下去。」

邱淑媞9日在臉書發文指出，陳文茜的說法「沒有群體免疫、Omicron不溫和」，遭到林醫師發表公開信質疑，認為她「對新冠用藥完全誤解」，更稱「您也罵的正確有水準一點」、她的節目2年來「散播恐懼還不夠多嗎？」為此，邱淑媞以5點分析，「陳文茜與林氏壁，到底誰錯了？」、「究竟，誰更需要罵的有水準一點？」

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▲▼前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲前台北市衛生局局長、前國健署署長邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞，下同

一、新冠沒有群體免疫，這已廣為國際所知道了。

邱淑媞表示，由於持續變異的特性，越傳播、越變異，舊免疫力難擋新變種，而且新冠的免疫力，不論自然感染或疫苗，都不持久，加上兒童無法打疫苗、會有長期後遺症，想透過大規模感染（mass infection）來擺脫疫情，是愚蠢、無用而可惡的，「有一群人長期在講疫苗打幾%就可以開放，然後不斷變更那個幾%的價碼，這本身就已自證是胡說八道。」

▲邱淑媞強調，兒童長新冠不可忽視。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲邱淑媞指出，Omicron不溫和，且沒有群體免疫。

二、躺平式的共存，形同社會謀殺，尤其是對無法打疫苗的兒童，是無情而不負責任的殘酷做法 （他們是無法打，而不是不願打）。

邱淑媞認為，台灣預防接種委員會才剛決議國小生不打疫苗，在這樣的情況下開放，等於是蓄意殺害兒童。她說，兒童感染後的新冠後遺症盛行率，根據最新的全球系統性回顧分析，可能高達25%（與研究對象罹病時嚴重度有關），對個人、家庭與社會的長期影響，不容輕忽，「兒童所面臨的處境，正是我在去年英國自由日緊急國際記者會所提出的論點。」

▲邱淑媞強調，兒童長新冠不可忽視。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

▲邱淑媞強調，兒童長新冠不可忽視。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

三、Omicron的intrinsic virulence（內在毒性） 根本不低，加上其狂風掃落葉般的超強傳播力，所到之處對各年齡層都造成大量傷亡。

邱淑媞提到，不僅醫療崩潰，更因唇亡齒寒效應，對經濟造成重創且出現嚴重的社會失序，「想用大規模感染救經濟，結果是害慘經濟。想用大規模感染救經濟，結果是害慘經濟。看看現在，台灣的國際觀光變好了嗎？或反而被美國調升旅遊風險等級了？ 母親節的購物與休閒足跡，是因為『正常生活』而更活躍了，或再次緊縮了。」

四、主張共存、唱和政客、替政客抹粉，並到處宣稱兒童死亡率比老人低很多的人，是犯了違背醫學良心與昧於科學事實的致命謬誤。

邱淑媞說，109年全台灣1-4歲兒童一整年總死亡人數133人，主要是車禍、溺水、先天性畸形與腫瘤等，而孕婦一整年共死亡21人；只要多死一位孕產婦，就是超額死亡5%了，怎麼會誇張到認為新冠對他們造成的死亡叫做「很低」、說比老人低很多？櫻桃應該被跟蘋果比重量嗎？不斷把焦點轉移到老人，使人覺得死的是本來就差不多要死的，不痛不癢，同時又相較之下把嬰幼兒的死亡輕描淡寫，「請問有哪個進步的社會不知道應該確保孕婦與嬰幼兒平安的？實是為當局抹粉抹過頭。」

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,預防接種,出生率,少子化,生育補助,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲邱淑媞認為，兒童死亡率和老人死亡率不該相提並論。（示意圖／記者李毓康攝）

五、抗病毒藥物本來就不是誰都能用。

邱淑媞表明，她先前分析疫情初期的重症與死亡當中，就有約1/3的人不是抗病毒藥物的適用對象，至於適用對象（長者、慢性病患者），則又常要擔心交互作用，「孕產婦與兒童都不在適用之列。這豈不更證明，不是會唸幾個藥名、有錢當大爺買藥，就可以大搖大擺侈言共存? 更何況，政府根本沒有能力提供普及而準確的檢驗（事實上PCR、LAMP核酸檢測，都可以自採，而且可以即時做、即時得知結果）、也還沒把藥買好、還沒下放，這一切，不是更證明主張共存者為虎作倀的愚昧與可惡嗎？還動不動把CDC官員拿出來秀一下，好像有一種跟在三號大哥身邊的威風？」

邱淑媞直言，術業有專攻，沒學過公衛的紅頂醫師，可以指正別人臨床知識的不足，卻看不見自己的盲點，還在為執政者護航，「陳女士不捨蒼生的大方向是對的，瑕不掩瑜；但林醫師對政策的大方向太外行，誤判了，還要嚷嚷，也就實在讓人看不下去。」

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