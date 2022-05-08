林氏璧打臉陳文茜「別散播恐懼」：您罵也有水準一點

▲ 前台大感染科醫師林氏璧。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人陳文茜近日以「疫情中三個女人的故事」為題撰文，批評政府管控新冠藥物。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧8日發文反駁，強調陳文茜這篇文章內容明顯錯誤，輝瑞口服藥要醫師處方，且只給12歲以上使用，瑞德西韋是注射針劑，在全民抗疫，走向與病毒共存的此刻，民眾須要的是對病毒的正確認知，而不是散播恐懼。。

林氏璧透過臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，表示政府做不好當然可以罵，「但文茜姊，您也罵的正確有水準一點。」他說，陳文茜節目製作人的「9歲女兒」染疫，只能拿到「普拿疼」，沒有瑞德西韋（Remdesivir） ，也沒有輝瑞口服藥Paxlovid，事實上，目前Paxlovid只能用在12歲以上。

林氏璧表示，就算可以用，女童也不一定符合適應症，他反問陳文茜，「確定美國是給『每個確診者』藥物嗎？拜登在藥局的Test to treat政策，一樣是要經過藥事人員符合適應症方可開立。

林氏璧指出，這個藥是要用在有重症風險因子者，包括65歲以上或是糖尿病癌症心血管疾病慢性肺病等等，在發病後五天內還是輕症的時候，能有效預防後續進展到重症或死亡，這個適應症是他在臨床試驗中做出來的，美國、全世界都是這樣給藥的。

「台灣已經不是住院才給藥，這幾天聽指揮中心報告就知道。」林氏璧說，藥物已經分派到地方各藥局，居家照護中的民眾也有機會可以拿到藥，數量上當然可能還不夠，要督促所有有重症高風險因子者，都能在有症狀的前五天內拿到抗病毒藥，這是決戰關鍵。

對於陳文茜的文章，林氏璧批評，讓已經很擔心的家長們「誤以為兒童確診每個人都該拿到口服抗病毒藥」，不然就是政府無能，然後可能有症狀就衝急診，這對目前已經不可開交的前線醫療人員無疑是雪上加霜。

林氏璧說，陳文茜應該根本不知瑞德西韋是注射藥物，還想在藥包裏看到，在全民抗疫，走向與病毒共存的此刻，民眾須要的是對病毒的正確認知，而不是散播恐懼。

林氏璧強調，「散播恐懼這件事，這兩年多來從貴節目還不夠多嗎？媒體有應盡的社會責任。這不該由我這後生小輩提醒您才是。」