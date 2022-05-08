　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林氏璧打臉陳文茜「別散播恐懼」：您罵也有水準一點

▲▼ 前台大感染科醫師林氏璧。（圖／翻攝雲端最前線）

▲ 前台大感染科醫師林氏璧。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

資深媒體人陳文茜近日以「疫情中三個女人的故事」為題撰文，批評政府管控新冠藥物。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧8日發文反駁，強調陳文茜這篇文章內容明顯錯誤，輝瑞口服藥要醫師處方，且只給12歲以上使用，瑞德西韋是注射針劑，在全民抗疫，走向與病毒共存的此刻，民眾須要的是對病毒的正確認知，而不是散播恐懼。。

林氏璧透過臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，表示政府做不好當然可以罵，「但文茜姊，您也罵的正確有水準一點。」他說，陳文茜節目製作人的「9歲女兒」染疫，只能拿到「普拿疼」，沒有瑞德西韋（Remdesivir） ，也沒有輝瑞口服藥Paxlovid，事實上，目前Paxlovid只能用在12歲以上。

林氏璧表示，就算可以用，女童也不一定符合適應症，他反問陳文茜，「確定美國是給『每個確診者』藥物嗎？拜登在藥局的Test to treat政策，一樣是要經過藥事人員符合適應症方可開立。

林氏璧指出，這個藥是要用在有重症風險因子者，包括65歲以上或是糖尿病癌症心血管疾病慢性肺病等等，在發病後五天內還是輕症的時候，能有效預防後續進展到重症或死亡，這個適應症是他在臨床試驗中做出來的，美國、全世界都是這樣給藥的。

「台灣已經不是住院才給藥，這幾天聽指揮中心報告就知道。」林氏璧說，藥物已經分派到地方各藥局，居家照護中的民眾也有機會可以拿到藥，數量上當然可能還不夠，要督促所有有重症高風險因子者，都能在有症狀的前五天內拿到抗病毒藥，這是決戰關鍵。

對於陳文茜的文章，林氏璧批評，讓已經很擔心的家長們「誤以為兒童確診每個人都該拿到口服抗病毒藥」，不然就是政府無能，然後可能有症狀就衝急診，這對目前已經不可開交的前線醫療人員無疑是雪上加霜。

林氏璧說，陳文茜應該根本不知瑞德西韋是注射藥物，還想在藥包裏看到，在全民抗疫，走向與病毒共存的此刻，民眾須要的是對病毒的正確認知，而不是散播恐懼。

林氏璧強調，「散播恐懼這件事，這兩年多來從貴節目還不夠多嗎？媒體有應盡的社會責任。這不該由我這後生小輩提醒您才是。」

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
貢寮潛水男失蹤獲救！驚曝「龜山島過一夜」漂流記
孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」！　爆粗口：真的受夠
北市將增「南區車來速」地點曝光
2嫩妹住飯店1個月「堅持不客房打掃」　退房地獄畫面曝
快訊／OK超商明早也開賣快篩劑！還能線上預購
劉畊宏3個月「粉絲數暴漲50倍」！　天價業配報價單曝光
快訊／7-11明早開賣快篩試劑「售價曝光」　每店限量50劑
科技公司公告「居隔沒薪」：快篩害人害己
新北晚間傳落水！他見「媽媽機車停路邊」嚇壞報警
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林氏璧打臉陳文茜「別散播恐懼」：您罵也有水準一點

又要加開！北市將增「南區PCR車來速」地點曝光　中正紀念堂列入備案

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

賴清德紀念八田與一談台日關係　「烏山頭水庫灌溉了兩國人心田」

國防部：退役軍人退休俸　7月起調高2%

防疫工作不停歇！防疫人員母親節仍上工　侯友宜暖送康乃馨

退役軍人退休俸、遺屬年金7月調高2％　服役23年半可月領5.6萬

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

林氏璧打臉陳文茜「別散播恐懼」：您罵也有水準一點

又要加開！北市將增「南區PCR車來速」地點曝光　中正紀念堂列入備案

柯文哲「太相信中央」讓北市沒快篩？梁文傑打臉：是他沒超前佈署

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

賴清德紀念八田與一談台日關係　「烏山頭水庫灌溉了兩國人心田」

國防部：退役軍人退休俸　7月起調高2%

防疫工作不停歇！防疫人員母親節仍上工　侯友宜暖送康乃馨

退役軍人退休俸、遺屬年金7月調高2％　服役23年半可月領5.6萬

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

國民黨點名羅世宏請辭公廣審委　時力反批：誰推薦自家前立委

台大登山社10人紮營！24歲研究生半途摔落　同學目睹搶救仍傷重亡

快訊／全家明早開賣快篩劑！北北基桃2000間門市都買得到

貢寮潛水男失蹤獲救！驚曝「龜山島過一夜」漂流記：真的有點怕

快被後車閃瞎！他問「怎提醒三寶關遠燈」網：有禮貌的下車敲窗

林氏璧打臉陳文茜「別散播恐懼」：您罵也有水準一點

又要加開！北市將增「南區PCR車來速」地點曝光　中正紀念堂列入備案

朱芯儀化療6次「喪失味覺」　副作用高達9種：吃什麼都苦的

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」切割！　怒爆粗口：真的受夠

人類學家胡台麗逝世　享壽72歲

快訊／OK超商明早也開賣快篩劑！還能線上預購

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

別跟100萬過不去！只有這類人取消「電子圍籬」　今起才適用新制

快訊／新北宣布：即日起學生「快篩陽」比照確診處理

刪28億元預算　柯：錯在太相信中央

真的撐不住！醫院量能吃緊　她揭基層求救信：醫護比是1比無限大

快訊／新北再添2處PCR篩檢站　今一口氣4.7萬人解隔

國台辦稱願助台買快篩　陸委會回應

兩週疫情敗光兩年成果　人民只能自求多福

校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

專責病床要滿載中央下加床　柯：公衛史沒發生過

北市刪28億防疫預算　議員還原時間軸曝真相

連爆快篩之亂內幕被禁言　徐巧芯：3個月後見

民眾買嘸快篩　黃珊珊：這不是共存是棄守

今起取消居隔者電子圍籬　侯友宜：中央若早10天做民怨會較少

國台辦願助買快篩　柯文哲這樣說

更多熱門

相關新聞

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

7日新增4萬6377名本土確診，再創新高，也是連10天破萬例。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，自主防疫越來越重要，不要依賴政府告訴你要做什麼，不要等待人通知，專線打不通，你有自己找過網頁了嗎？自己Google找正確的衛教知識來看。

前台大醫：兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！

前台大醫：兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！

不是篩檢做得不夠！前台大醫籲「量能用在刀口」

不是篩檢做得不夠！前台大醫籲「量能用在刀口」

六個防疫原則　自主防疫很重要

六個防疫原則　自主防疫很重要

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」

關鍵字：

陳文茜林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面