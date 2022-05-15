羅智強參選2022桃園市長缺糧草　陳文茜暖心捐款理由曝！

▲羅智強參選2022桃園市長缺糧草，收到陳文茜(左)的暖心捐款。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

參選2022桃園市長急缺糧草，羅智強於臉書表態需要捐助，14日於臉書透露，收到的第一筆暖心捐款是媒體人陳文茜捐贈的66,666元。羅智強說，文茜姐告訴他6是她的幸運數字，她一生鼓勵站在反對面的人，因為權力需要制衡，同時也告訴他為什麼捐款給他的理由，讓他很感動、也很受激勵。

羅智強也於臉書po出陳文茜所傳，為什麼捐款給他的理由，內容表示：政治可以有不同的理念、彼此尊重，彼此必要時相互辯論，深入了解對方的想法，終而達成共識。這是民主議會、兩黨、或是多黨政治的原始理念。

但當代，我們以為民主政治就是一張選票，就是投票結果的贏或輸。贏者全拿，完全忽視了它只是多數民眾的交付，而得到權位的人，也忘了他對所有人都有責任。因此，我一生鼓勵站在反對面的人：有時候我和他們意見不同，甚至某些理念有出入，但我知道權力需要制衡。

當代不只台灣，政黨現在在許多國家已成為比宗教還強烈的組織，要求成員效忠，也鼓勵他們對外排擠。它完全扭曲了民主制度設計的本質。這才是當代的民主危機。民主仍然是最好的制度，是實踐民主制度的人。遺忘了民主的本質。

誰是好的政治人物？陳文茜道她的標準有：



1）腳踏實地。

2）不戀棧權位。

3）願意為社會犧牲、為他的理念吃苦。

4）知道底層民眾的困難，時刻關懷他們。

5）最好經過考驗，嚐過權力的滋味，再失去：然後一步一腳印地靠著熱情，自己重新站起來。

6）可以孤獨的在眾生喧嘩時，依然堅持自己的夢想。

7）懂得尊重與他不同意見的人。

8）願意深入了解長期的國家發展政策，而非只關心當下眼前的資源分配。

因此，當她看到羅智強走在街頭，看到他睡在凱道，又目睹他辭去僅有的一份市議員工作，只為提攜後進，再看到他轉戰沒有把握的桃園選區，在「大人物」不支持下，千山萬水，依然獨行。