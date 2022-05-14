陳文茜捐「幸運數字」支持　羅智強曝：最早建議他參選的也是她

▲羅智強感謝陳文茜捐款支持參選桃園市長。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前國民黨台北市議員羅智強積極備戰，參選桃園市長。羅智強昨於臉書表示，辭去議員後負擔加重，選舉的糧草壓力讓他需要各方捐助。此舉馬上獲得媒體人陳文茜響應捐款。羅智強14日發出感謝文，他透露，其實第一個建議他參選桃園市長的就是陳文茜，「第一位捐款給我選桃園市長的是陳文茜、第一位建議我參選桃園市長的也是陳文茜」。

羅智強透過臉書表示，「謝謝陳文茜，暖心的66666捐款」，昨天，競選帳號開張後，收到第一筆暖心捐款，是來自最敬佩的陳文茜。他解釋，陳文茜告訴他，6是她的幸運數字，「對我來說，這筆捐款有著非常特別的意義，真的很感動」。

羅智強透露，其實最早建議他參選桃園市長的人，就是陳文茜，「一年前文茜姐就建議我選桃園市長」，當時他還認為根本是天方夜譚，但陳文茜總是笑著說「相信我，你會發現，你最該挑戰的就是桃園市長」。

羅智強回顧，陳文茜如預言師一般，預言了過去一年發生的點點滴滴，也預言了他走上了參選桃園市長之路。他強調，「第一位捐款給我選桃園市長的是陳文茜、第一位建議我參選桃園市長的是陳文茜」、「這也真的是非常特別的緣分」。