砰！砰！砰！砰！白沙屯媽今晨離境　西螺傍晚即傳槍響

記者蔡佩旻／雲林報導

白沙屯媽祖昨日入境西螺鎮駐駕一晚為鄉親賜福，今（24）日清晨起駕繼續北上回鑾路程，早上一離開轄境，晚上治安就不安寧，傍晚18時許位於新興路一家蔬菜集貨場門口傳出槍響，一名男子持槍站在門口對空鳴槍4發，警方獲報後出動多名警力前往現場封鎖蒐證，隨後嫌犯自行至派出所投案，全案由警方偵查中。

▲林姓嫌犯至蔬菜集貨場開槍洩憤後，持犯案改造槍手槍一把及2枚子彈自行投案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「砰！砰！砰！砰！」嫌犯對空鳴4槍恐嚇意味濃，所幸未造成人員受傷，西螺警分局長吳俊德率副分局長及10多名警力立即抵達現場，除封鎖蒐證外，調集周遭所有監視器全力緝兇。約莫30分鐘後嫌犯疑知警力動員，遂自行持槍枝及剩餘2發子彈前往西螺派出所投案。

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，開槍嫌犯為居住斗六市的林姓男子，疑似因與該集貨場載菜貨車發生行車糾紛，前來報復。西螺分局副分局長馬秋景表示，林姓涉案男子(39歲)拒絕夜間製作訊問筆錄，警方先行將其拘留至明日，再行繼續調查釐清案情，警方將已查扣相關證物進行鑑識。

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



副分局長馬秋景指出，該案發生後警方立即啟動快打部隊，火速到場查處；本案未造成人員傷亡，將依涉嫌《違反槍砲彈藥刀械管制條例》及《恐嚇罪》嫌將林男移送地檢署偵辦。警方同時呼籲，民眾有任何糾紛應循正常司法管道解決，勿自行私下以暴力持械處理，以身試法。

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方或到立即到場，對集貨廠正門上方彈孔拍照蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲嫌犯擊發4槍，其中2發擊中集貨場門口上方看板處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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