消防安檢能力再提升　南消第七大隊辦安檢人員教育訓練

▲台南市消防局第七大隊於24日，在第七大隊部邀集所轄分隊承辦人及大隊消防安檢小組人員辦理消防安全講習訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於24日，在第七大隊部邀集所轄分隊承辦人及大隊消防安檢小組人員辦理消防安全講習訓練，這次特別邀請勞動部勞動力發展署雲嘉南分署消防管理班講師吳聰敏前來授課，並以「消防警報設備有效範圍與揚聲器噪音測定方法」為主題進行安檢訓練。

吳聰敏講師也是消防設備技師，透過本次訓練也能和消防安檢人員分享實務上常遇到的問題和解決方式等經驗交流，藉此強化消防安檢專業技能及更加落實安檢工作。

第七大隊長黃輝林表示，消防工作除了救災救護外，消防安全檢查也是一項重點工作，不只替民眾及業者把關，萬一發生災害也能確保救災人員深入火場的安全，台南市東區、南區及中西區，舉凡百貨公司、賣場、電影院、KTV及安平工業區等場所皆為第七大隊轄區範圍，消防安檢同仁責無旁貸，不因疫情而鬆懈，保障市民生命財產安全。

消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，持續推動消防安檢的專業化與專責化，增進消防安全檢查效能，消防局同仁除了防疫工作，消防安檢工作也必竭盡心力不敢懈怠，期許讓市民的生活更能安居樂業。

最後，消防局第七大隊在此呼籲，各場所消防檢修申報期程因疫情影響者，仍須留意申報日期；同時防火管理人異動離職，也請務必重新遴選合適人員受訓取得證書，並落實場所自衛消防編組演練，除設置消防安全設備，並定期維護保持堪用，落實『自己財產‧自己保護』理念，確保場所消防安全。