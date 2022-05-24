鍋子乾燒起火...住警器驚醒鄰居　急報警撲救險釀大禍

▲東港消防分局東港下廍火警救援 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於2021年開始，全力推行縣內住宅全面裝設住宅用火災警報器政策以來，今日於東港鎮地區出現該政策落實以來第一起住警器成功發揮案例。

東港消防分隊於5月23日接獲勤務指揮中心派遣東港鎮下廍路住宅火警，立刻派遣人車前往搶救，到達現場後發現為透天建築物後方廚房冒出濃煙，由於當時屋內並無人在，消防人員隨即強行破門進入查看。

這時發現屋內濃煙伴的同時，規律的警報聲響也一直鳴叫，經消防人員進一步查看後發現為廚房鍋子煮焦燃燒，導致屋內煙霧瀰漫進而啟動住宅用火災警報器鳴動，由於尚未關閉瓦斯，消防人員立即切斷瓦斯並打開門窗進行通風排煙，並且等待屋主返家後告知事發經過；事後屋主除表示勞師動眾感到難為情以外，並大力推崇並讚賞此次縣政府補助之住宅用火災警報器令他相當感謝，為他解除一場危機。

消防人員事後詢問報案人事發經過，得知報案人為其鄰居，當時正在睡午覺，聽聞隔壁傳來陣陣警報器聲響，好奇心驅使前往察看後，竟意外發現鄰居廚房瀰漫濃煙及燒焦味，嚇得立即報案。

由於事發當時屋主並不在家，屋內空無一人，所幸此時「住宅用火災警報器」立即發揮其應有功效，成功引起鄰居注意，進而達到「及早發現、提前處置、遏止災害事故擴大及蔓延等功效」，連屋主都表示不可思議，直呼要不是消防隊有到他們家裝這顆警報器，否則後果不堪設想。