確診者孤獨死！滿屋惡臭蛆蟲鑽出垃圾袋…消防猛男悲嘆人生

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新冠肺炎疫情高峰到來，確診量每天創新高，第一線抗疫警消疲於奔命，2022年新北消防猛男月曆1月份代言人、39歲的高級救護技術員劉家權處理多件個案後感慨表示，在疫情中出現許多奇怪的現象，像是中重症患者不願去醫院治療，或是確診者遺體腐爛發臭「孤獨死」狀況，種種悲傷亂象令他相當感傷，消防局歷經疫情爆發Delta、清零政策以及現在的Omicron等重重難關，已有一套專業標準流程，目前分隊0確診，大家繼續為防疫奮戰。

▲ 消防人員每天穿著防護衣載送病患。（圖／消防局提供）

劉家權擔任消防員已有18年的時間，一開始入警消的初衷很簡單，希望能夠擔任穩定的公職工作，2003年畢業後他就投入消防救災救護工作，他對救護工作很有興趣，積極報考高級救護技術員資格，2007年成功順利取得資格。

▲劉家權擔任消防員已有18年的時間（圖／翻攝自劉家權臉書）

除了專業證照外，劉家權對自己身材也相當嚴格，因為他認為有健康的體態，才能完美勝任救人救護工作，在苦練之下，劉家權練出健美的身材，2022年消防局推出新北消防猛男月曆，劉家權「打頭陣」擔任1月份的代言人，令人耳目一新！

▲ 劉家權擔任2022年新北消防月曆1月代言人 。（圖／新北消防局提供）

回憶起台灣去年5月新冠肺炎疫情，劉家權說，當時流行的Delta病毒株致死率高，政策是以「清零為方向」，當時救護十分繁重，救護勤務每天都不停的載確診者及接觸者前往檢疫所居隔，撐過了幾個月後疫情終於降溫，才讓消防員鬆了一口氣。

今年（2022年）疫情以Omicron病毒株為主，致死率比較低，消防救護主要以中重症為主，現在每天有越來越多的確診者，使勤務量暴增，分隊一天最多曾有26件救護案，幾乎整天救護車都在外面不停地跑，目前輕症者可在家養病，因此救護案稍減，大概一天在18件左右。

▲ 疫情期間，消防員疲於奔命。（圖／新北消防局提供）

劉家權分享，他在這波救護過程中，他看到一些狀況，像是輕症患者擠滿醫院，中重症病患在醫療資源上，反而受到排擠，或是在家出現呼吸困難的狀況卻很懼怕到醫院等情況。

回想起在執勤中印象最深刻的事件，劉家權語重心長說，有名在家居隔的確診者因多日未聯絡，里長、鄰居聞到異味後通報警消，但是當警消獲報破門時，遺憾的發現病患已經往生。

而這名不幸死亡的民眾，生活環境相當惡劣，他獨自隔離無人照顧，垃圾雖包紮清理，但因堆放在家中多日，蛆蟲都已經鑽出垃圾袋，屋內充滿惡臭味，且遺體也已腐爛發臭。

當警方要連繫家人處理時，卻完全找不到聯絡人。這名病患，最後是一個人在垃圾惡臭的環境中度過人生最後的時間，完全就是「孤獨死」，令人感觸很深。

▲ 疫情期間，消防員疲於奔命。（圖／新北消防局提供）

劉家權也分享成功救援的案例，里長通報，有個女生好幾天都沒出家門，由於那女生平常就有慢性病，大家破門時都在猜想：應該是往生了吧？他到場後詢問現場都沒有任何聲音回應，最後在廁所看到女生趴在地板，靠近一看發現女生還有一絲氣息，緊急送到醫院，醫生研判是中風，劉說，「還好當時很快就破門了，那女生好幾天沒有進食了，因為中風，她也沒辦法求救。」

是否會擔心第一線工作會影響到家人？劉家權說，去年疫情只是多點爆發，尚未擴大成普遍性的感染，因此接觸防疫救護勤務的自己比較危險，下班回家後都會要求家人不要靠近自己，就是擔心會不小心傳染給家人。

▲ 劉家權透過視訊接受媒體訪問。（圖／翻攝自訪談影片）

劉分享，今年疫情是「多點連線」大規模感染，消防員在執勤時都會做好防護及消毒，上班的分隊同仁目前均無人染疫，反而是2個兒子「離病毒比較近」，班上都有同學確診，現在反而是分隊比較乾淨，最近回家時盡量是將自己關在房間裡隔離。

劉也說，因為怕把身上的病毒給家人，他與嘉義老家的家人已經一年多沒見面，都是靠視訊看家人，因為阿公80多歲還未打疫苗，媽媽雖打了兩劑，但還是會有染疫風險。

劉表示，雖然目前走向「開放政策」，但是目前整個分隊都很有默契，以「不要確診」作目標，因為確診還是得隔離，會影響小孩和整個工作運作，他奉勸社會大眾，「民眾疫苗保護之外，生活作息還是要正常」，千萬不要拚什麼防疫慰勞金，希望大家都能夠持續保持健康的狀態。

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