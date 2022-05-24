「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝　台中市累計破10萬

▲全台累計144萬人染疫。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（24）日本土新增8萬2363例個案，另增72例境外移入，確診個案新增42例死亡，有2縣市破萬，分別是新北市1萬6609例，以及桃園市1萬0532例，先前連續4天確診數下滑，今日又衝回8萬，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，台中市確診數累計超過10萬例，南投縣的累計確診數也破萬例。

個案分布為新北市1萬6609例，桃園市1萬532例，高雄市9,437例，台中市8,989例，台北市8,566例，台南市5,593例，彰化縣4,120例，屏東縣2,670例，新竹縣2,186例，宜蘭縣2,128例，基隆市1,897例，苗栗縣1,630例，新竹市1,583例，南投縣1,243例，雲林縣1,216例，花蓮縣1,211例，台東縣911例，嘉義縣890例，嘉義市585例，澎湖縣210例，金門縣119例，連江縣38例，相關疫情調查持續進行中。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台累計144萬1425人染疫，其中台北市、新北市、桃園市、台中市均大於10萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

值得一提的是，昨日高雄市單日確診數超越台北市，今日也同樣超越台北市，高雄市今日新增9437例，台北市新增8566例。消息傳到PTT上，引起網友討論，「高雄二度超越台北啦」、「高雄上升了」、「高雄真可怕，暴增」、「高雄又彎道超車了」、「雙北對比昨天並沒下降啦，只是高雄暴增的特別多」。

▲高雄市單日確診人數二度超越台北市。（示意圖／記者李毓康攝）

指揮官陳時中指出，全國是一日生活圈，逐漸達到一定比例的染疫率是可預期的，至於5月底是否會達16萬，他表示，「各有高、中、低推估，大家都各有不同，只是我個人看起來沒有那麼多。」

陳時中接著說，雖然今天本土病例數又來到8萬多，比昨日增加24%，但確診數高高低低可能是因假日效應的緣故，「不過看起來整體趨勢是相對平穩的。」他也坦言，雖然疫情不太可能一下子往上攀升，「可是往上成長是一定會的。」