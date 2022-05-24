柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市24日新增8566例確診個案。市長柯文哲24日下午抱病召開防疫記者會，在說明過程中多次咳嗽，明顯可以看出仍受到病毒的影響；他表示，從統計來看，雙北上禮拜大概都在3萬4千這個數字上下，首都生活圈的感染人數沒有明顯上升，還有一點下降。柯表示，會按照每日確診數調整管制鬆緊度，在一個半月內把可能感染的人都感染完畢，台灣才能比較順利解封。

柯文哲說，過去將近1個月有很多防制措施，比如國、高中停止實體上課，這禮拜連小學都線上教學、幼稚園停課，「觀察過去2個月前，疫情會燃燒起來最大是學校，餐廳跟八大行業，容易造成傳染的地方踩剎車控制一下」。

「近2週時間雙北感染相當固定，隨時按照醫院的量能來調控，怕會上升的時候就壓制一點，沒那麼嚴重就放鬆一點，讓經濟可以存活。」柯文哲表示，希望用這方式，在一個半月內把可能感染的人都感染完畢，台灣才能比較順利解封，「會按照雙北首都生活圈的每日確診人數調整管制的鬆緊度」。

另外，柯文哲也提到，畢竟台灣還是同島一命，雙北首都生活圈第一波上去，中南部慢慢追上來，會達到比較均勻的感染狀態，北北基桃未來會控制在醫療量能可以處理的範圍內，一開始在策略上就是不要重蹈香港覆轍，感染人數還是要控制在醫療量能可以應付的範圍，「疫情發展都在預期範圍內控制」。

在聯訪階段時，有媒體問到北市的洪峰是否已經過了？柯文哲說，應該正常來講，本來如果都不管的話，洪峰是很大，每天最高預計會好幾萬，現在相當有效壓在每天1萬的確診速度，當然還有一些黑數。

柯文哲說，真正可以影響最後總感染人數的是疫苗覆蓋率，當然還有人種差異，人為操縱因素可以影響最後總感染人數的是疫苗覆蓋率。坦白講，曾經我有一陣子非常嚴格要求里幹事要統計里內65歲以上民眾打疫苗百分比多少，最後10名要叫到市長室一個一個問。

「但我後來發現，所謂民主國家，疫苗覆蓋率總平均到百分之80幾就極限了。」柯文哲說，有很多原因讓疫苗覆蓋率不會再上去，因為他就是不想打你也拿他沒辦法。

柯文哲認為，既然台灣的疫苗覆蓋率已經達到極限，在疫苗覆蓋率確定的狀態下，要思考這情形下估計會有多少人感染、多少時間內讓這些感染人數出現，可以達到群體免疫、解封，也不會在過程中造成太多死傷、對經濟影響太大。

「到現在為止，如果台北市維持在1萬上下的速度往前進，我覺得可以。」柯文哲說，結論是這樣，有按照公共衛生模型，戰略上算出怎麼做對台北市的防疫跟經濟可以取得平衡，把這疫情撐過去，「我還是認為，我們撐過這一關台灣就解封，還是步步為營」。

▲台北市24日防疫記者會。（圖／北市府提供）

