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彰化+4119！幼童BNT明開打　縣府建議青少年返校施打第3劑BNT

▲彰化縣今天新增4119例新冠肺炎確診個案。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣今天新增4119例新冠肺炎確診個案。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

彰化縣今天新增新冠肺炎確診個案4119例，1例未列案號，與中央一致，近5日核酸檢測陽性率為91.86%，核酸檢測累計陽性率為7.74%，已完成核酸檢測人數41萬1932人，居家抗原快篩人數14萬6982人，居家抗原快篩累計陽性率0.23%，居家隔離中人數3412人，累計居家隔離人數3萬6257人，確診數3萬1632人，平均每位確診者居家隔離人數1.1人。

縣長王惠美指出，為解決隔離通知書開立塞車的情況，推出確診者與接觸者的電子通知新方案，確者診不論是使用健保快易通APP或是自主上傳資料至疫調網站，資料填寫正確即將資料轉移至開立隔離通知的系統做即時處理、10天內可開出隔離通知單，而資料填寫不完整者就會延後；用來證明疫苗接種或是檢驗結果的數位證明平台，在5月25日將新增「接觸者隔離證明」，開放民眾申請，以未開立電子或是紙本隔離通知書的民眾為優先。

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縣府衛生局長葉彥伯陳述全縣目前疫苗施打情形：6至11歲校園莫德納疫苗，5月2至20日到校、自行至合約院所接種完成總人數為1萬3376人，接種率21%接種；5至11歲校園BNT疫苗方面，25日起醫療團隊進校園集中接種，預估接種率約5成，即日起合約醫療院所也開放預約，家長明起可持意願書、自行帶年滿5歲孩子前往接種，意願書可至衛生局網頁（https://sites.google.com/view/changhua-covid19-vacc/）下載。

12至17歲國高中青少年接種追加劑（第3劑）BNT疫苗，同樣在25日由醫療團隊進校園集中接種，或由家長持意願書自行至合約醫療院所預約接種；而中央撥發成人BNT疫苗2萬3136劑，25日也於合約醫療院所開始預約接種。

衛生局呼籲，不論是國小、國中、高中學童請儘量於校園接種，因為診所疫苗需累積達一定人數才會開瓶施打；而本週全縣高中以下學校學童停止到校上課，若輪值該校施打疫苗，校方會通知學生到校接受疫苗施打，考量到一瓶疫苗施打量，疫苗施打效率最高，建議家長儘量讓孩童配合學校時程到校接種疫苗。

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