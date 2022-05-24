快訊／「不要故意黑人家」！柯文哲回擊周玉蔻：65歲以上才能吃Paxlovid

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於22日確診，但被資深媒體人周玉蔻批評「為什麼不吃藥」，質疑柯文哲不敢吃Paxlovid；而台北市政府發言人陳智菡則於24日澄清，中央仍未放寬Poxlovid的給藥標準，回嗆「該吃藥的是妳。」面對周玉蔻的連日批評，柯文哲回應，自己不會故意黑、設計他人，且他也還沒滿65歲，不符合吃抗病毒藥物標準。

柯文哲24日召開防疫記者會，針對被周玉蔻質疑為什麼不吃藥一事，柯文哲回應，這些都是口水戰，不過自己有反省，儘管有時候看不順眼就罵人，但絕不會明知對方非本意，卻仍要去「黑」他人或設計、斷章取義等，「我不會幹這種事！」

柯文哲強調，自己當初說快篩陽視同PCR陽，但國家醫學有成本效益考量，包括抗病毒藥物一人份要2萬元，因此不會確診就發一份；而目前老年人死亡或重症可能性高，所以就算PCR陽性要吃Paxlovid，仍要大於65歲以上。

柯文哲提及，如果確診者不到65歲以上，還要有糖尿病、心臟病、腎臟病或是肝病等疾病，才可以拿抗病毒藥物，「但問題是我自己還沒65歲啊！就算我做PCR陽性，也沒符合吃抗病毒藥物標準。我是很聽話的人，我完全照SOP在走，所以我覺得周玉蔻不用故意黑人家，沒必要。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）