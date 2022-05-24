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宜蘭+2128　5／25起傳簡訊讓民眾快速領取防疫包、愛心袋

▲▼宜蘭＋2128，確診人數居高不下，縣府明（25）起發送關懷簡訊，讓民眾快速領取防疫包、愛心袋。（圖／宜縣府供，下同）

▲宜蘭24日新增2128確診，縣府明（25）起發送關懷簡訊，讓民眾快速領取防疫包、愛心袋。（圖／宜縣府供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今（24）日宣布宜蘭縣新增2,128名確診個案。由於確診人數居高不下，為了讓民眾快速取得防疫關懷包和愛心袋，宜蘭縣長林姿妙表示，明（25）日起，確診者及居家隔離者將在確診後2至3日中午前，收到縣府關懷的簡訊，可委託沒有居隔的親友憑簡訊及身分證明文件，領取防疫包及愛心袋。

▲▼宜蘭＋2128，確診人數居高不下，縣府明（25）起發送關懷簡訊，讓民眾快速領取防疫包、愛心袋。（圖／宜縣府供，下同）

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林姿妙表示，考量確診人數居高不下，為了讓民眾快速取得防疫關懷包和愛心袋，從明（25）日開始，確診者在確診後2至3日中午前，會收到縣府的關懷簡訊，同時居家隔離者也會收到簡訊；請確診者及居家隔離者收到簡訊後，委託沒有被居家隔離的親友，憑簡訊及身分證明文件，到隔離地所屬的戶政事務所，領取防疫包及愛心袋。

另外，林姿妙也指出，宜蘭前兩日確診人數略微下降，今（25）日確診人數又上升至2000多例，代表疫情尚未穩定，呼籲民眾要持續提高警覺、配合防疫作為，共同努力嚴守社區防線，避免疫情進一步擴大。

校園疫情部份，新增確診學生數324人、教職員工44人，累計共4,772位學生、475位教職員確診。

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