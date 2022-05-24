確診高燒2天！93歲嬤瞞一週好轉才說　原因讓她超心疼

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書PO文分享家人確診的過程，她聲稱，家中高齡93歲的女性長輩確診一週，默默忍受2天高燒，直到病情好轉才敢跟沒有同住的晚輩說，原因只是「她怕去醫院會造成醫護人員的負擔，也不想占用床位和醫療資源」，讓事後才得知此事的晚輩們又氣又心疼。

▲原PO家中的長輩確診，卻不敢跟晚輩們說。（示意圖／取自免費圖庫ixabay，與本文當事人無關）

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原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，20日得知家中最有輩分的大家長（93歲）已經確診一週，這名長輩平常身體硬朗，還可以下田工作，沒有和晚輩們住在一起，但身邊有幫傭照顧，沒想到確診之後卻不敢跟家人說，還警告幫傭不可以說出去，「原因是她怕去醫院會造成醫護人員的負擔，也不想占用床位跟醫療資源」。

原PO表示，長輩因為擔心跟家人講會被強行帶去醫院，所以自己默默忍受2天高燒，直到病情好轉才敢說出口，聽完理由的當下她感到又氣憤又難過，「我太不孝了！怎麼這樣置身事外！」幸好最後沒有釀成遺憾，不然她真的會內疚一輩子。

最後，原PO也說道，最近疫情嚴峻，政策和防疫保單引發很多民怨，雖然政府呼籲盡量將醫療量能留給重症患者，但大家還是要有自我判斷力，有需要才去醫院，如果是沒有辦法自行判斷的長輩和小孩，身為家人真的要隨時多加注意。

其他網友看完文章描述，也紛紛留言表示，「有這種長輩很難得，抱持著不欠人的心態」、「人沒事就好，我也是習慣報喜不報憂，不希望太多人擔心」、「長輩吉人天相」、「不知道的事也不要責怪自己，幸好平安無事」。

還有一名熱心網友提醒，長輩為晚輩著想的心意確實令人憐惜，但子女也要有警覺性，隨時觀察家中長輩的身體狀況，「因為家母一個月前年老往生，更覺得行孝要及時，免得徒留遺憾。祝福你們，也祝福長輩身體健康。」