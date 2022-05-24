妹快篩陽性！店長逼瞞同事「回來上班」　她傻眼：帳算誰頭上

▲原PO確診後，妹妹快篩結果也呈現陽性。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

為了避免疫情擴散，不少企業都會要求員工須快篩陰性才可進公司上班，不過近日一名女網友抱怨表示，妹妹快篩陽性後向公司通報，店長竟然叫她不要去做PCR，堅持要她回去上班，但此舉恐危及到同事和客人，讓原PO和妹妹聽了都很傻眼，最後妹妹並沒有按照店長的說法去做。

一名女網友在Dcard發文表示，她上週覺得身體不太舒服就到醫院驗PCR，隨後發現自己確診，便開始隔離生活。由於妹妹和她同住且共用衛浴，妹妹急忙做居家快篩，結果發現也呈現陽性，妹妹便向公司回報無法上班，未料店長卻叫她不要去驗PCR，原因是驗完PCR確診後就會被隔離，她就無法去上班了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO妹妹快篩陽性，店長卻要她去上班。（圖／翻攝自Dcard）

妹妹的店長堅持要她回去上班，還說不可以告訴同事，讓原PO和妹妹聽了十分傻眼，認為即使店內缺人，也不應該叫快篩陽性者回去餐廳上班，更何況還要隱瞞同事這件事情，「好，害同事確診就算了，那客人呢？那些用餐的客人要是因此確診，帳算在誰頭上？」

原PO透露，最後她還是叫妹妹去醫院做PCR篩檢，也堅決不讓妹妹去餐廳上班，且希望大家都能有所警惕，不要做害群之馬。她也分享自己確診後的狀況，表示染疫之後每天都很難受，根本沒有力氣上班，「而且如果少一些害群之馬，或許就不會那麼多人確診了」。其他網友看到後，也忍不住感嘆「利益至上…唉」。