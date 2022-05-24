謝氏早點闆娘淚訴「只無罩走出8步」！衛生局認違規：最重罰30萬

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中大誠巷內老字號早餐店「謝氏早點」遭民眾投訴，老闆娘日前確診染疫，但仍在店內工作賣早餐，衛生局昨(23日)前往稽查，果真當場逮到老闆娘。對此，老闆娘則喊冤，表示自己住家就在店面隔壁，確診後店都已交由員工打理，當天是看到衛生局人員登門到訪，一時緊張想上前了解狀況，才剛走出門8步，就被定調違規，還因此登上新聞版面，哽咽表示「真的很無辜！」

▲老闆娘喊冤，表示自己當時從白鐵門走到瓦斯桶處，約短短8步距離。（圖／記者白珈陽攝）

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「謝氏早點」在地經營長達60年，雖然店面稍顯老舊，但因經濟時會，深獲當地民眾青睞，但過去該店也曾因衛生問題遭到民眾投訴；此次疫情爆發，老闆娘於21日不幸染疫確診，依中央規定須居家隔離7天，但民眾卻目睹老闆娘仍在店內賣早餐。台中市衛生局接獲投訴，昨派員前往店內訪視，果真當場逮到老闆娘。

在登上媒體版面後，謝氏早點遭到社會輿論撻伐，今(24日)鐵門拉下暫停營業，門口也貼上道歉公告，「針對523新聞報導事件，造成社會觀感不佳，在此深感抱歉，環境衛生部分，即日起營業場所將進行內部改善。最後向所有顧客致上萬分的歉意，後續營業時間，再另行公告」。

▲謝氏早點今張貼道歉公告。（圖／記者白珈陽攝）

針對此次風波，老闆娘稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時喊冤，強調她確診後落實居家隔離，早餐店早已交給員工打理，自己則在隔壁住家休息，昨洗完澡後看到衛生局人員來店不斷拍照，一時緊張才會跑出去了解發生什麼事，因過程匆忙忘了戴上口罩，才剛踏出門短短約8步距離，即遭衛生局認定違規，對此哽咽直呼「我沒有違規，我真的很無辜！」

老闆娘極力喊冤，強調自己沒在現場做生意，「如果我有，那衛生局要開罰，我心服口服，但我真的很無辜！衛生局人員來時我是從家中走出來，並非從外面走回家，我可以跟衛生局人員對質！」

台中市衛生局則回應，經查，早餐店場所負責人(劉姓老闆娘) 21日PCR確診，22日系統通報為確診個案，尚處於居家隔離期間。食安處昨(23)日獲報後前往稽查，現場有員工在店面作業，未見劉姓老闆娘於店面從事餐飲製作及服務，稽查期間，發現她未佩戴口罩擅自離開居家隔離住所，欲跑至店面拿東西給員工，並現場經店員確認為劉姓老闆娘無誤。

有關劉姓老闆娘擅離居家隔離場所一事，衛生局說明，此案依據稽查後了解的實際違規樣態，為適用傳染病防治法第43條第2項規定，可裁處6萬至30萬元罰鍰。另該早餐店衛生事項須限期改善部分，後續將依規複查，如複查仍不合格，將依食安法規定裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

▼謝氏早點在地經營長達60年，此次因居隔風波登上媒體版面。（圖／記者白珈陽攝）