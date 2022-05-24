美日峰會重申台海和平　外交部：持續提升自我防衛能力

▲拜登與岸田文雄合影。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登與日本首相岸田文雄於5月23日在東京舉行領袖峰會，並在會後發布聯合聲明，重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。對此，外交部發言人歐江安24日在例行記者會答覆媒體提問表示，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全。

拜登昨天在東京與岸田文雄舉行峰會後共同出席聯合記者會，強調台海和平穩定的重要性，並指出如果中國犯台，美國會以武力保衛台灣。白宮也隨後重申美國對台政策不變，強調美方將基於《台灣關係法》（Taiwan Relations Act），持續向台灣提供自我防衛所需的軍事物資，此承諾不變。

對此，歐江安今天表示，外交部對拜登總統及美國政府重申堅守對台灣堅若磐石的承諾，表達誠摯歡迎與感謝。中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，會持續提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近國家深化合作，共同捍衛台海安全，及以規則為基礎的國際秩序，同時促進印太區域的自由開放與和平穩定。

此外，歐江安指出，在威權主義向外擴張，挑戰全球民主秩序之際，台灣作為印太區域負責任的成員，我方將持續捍衛民主、自由、人權及法治等共享價值，同時我方也將與美國、日本等理念相近國家深化合作，維持台海安全並共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。未來台灣會持續穩健地強化與美國、日本的全方面友好合作夥伴關係。