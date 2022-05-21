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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

71國挺台參與WHA　外交部：呼籲WHO接納訴求

▲▼2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）

▲2021年世界衛生大會。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）開議前夕，全球已有71個友好國家的行政機關、立法部門及跨國議會組織，逾3700名政要、議員及各界國際友人，以多元方式展現對我國參與「世界衛生組織」（WHO）的強勁支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，今年我國推動參與WHO及WHA的訴求持續獲得國際各界支持，除了具有WHO會員國身分的13個友邦已向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程；理念相近國家高階官員如加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）及瑞典外長林德（Ann Linde）等近來皆公開表達支持台灣參與WHA；「七大工業國集團」（G7）外長聯合公報也再次明確支持台灣的國際參與。

美國在台協會、澳洲駐台辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處及日本台灣交流協會今天也發布聯合新聞稿，重申支持我國有意義參與WHO，並以觀察員的身分參加WHA，「阻擋台灣參加WHA將使這些努力受限，也有損全球健康安全，台灣若能有意義地參加WHO的論壇與技術會議，將使台灣兩千四百萬民眾與全世界都受惠」。

外交部表示，各國立法部門及跨國議會更陸續以通過法案、決議、動議或致函WHO等方式力挺台灣，台灣作為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於全球抗疫及疫後復甦的貢獻，國際社會有目共睹且高度認同。

外交部指出，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國日益認知台灣參與WHO的重要性與急迫性。外交部呼籲WHO實踐其憲章與宗旨，並傾聽各方支持台灣參與WHO的訴求，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動及機制。

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