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大陸 大陸焦點 特派現場

被「印太經濟框架」排擠？　陸外交部：美一錯再錯，最後孤立自己

▲▼日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行美日高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）出訪亞洲，今（23日）正式宣布啟動的「印太經濟框架」，秉承開放、包容、透明性的原則不針對特定國家，但外媒普遍分析「印太經濟框架」就是要圍堵和排擠中國大陸。對此，大陸外交部發言人汪文斌今也指出，「試圖拿一個什麽框架來孤立中國，最後只會孤立自己。」

汪文斌表示，美方應切實按照自由貿易規則辦事，而不是另起爐竈、另搞一套，沖擊現行的區域合作架構，開地區一體化的倒車。

「美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美之間選邊站隊，美方欠地區國家一個說法。」汪文斌進一步說，人為制造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鏈，加劇供應鏈危機，只會給世界帶來嚴重後果，美國也不能例外。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

最後，汪文彬強調，「美方應當知錯改錯，而不是一錯再錯。」亞太成功的密碼是合作共贏，不是零和對抗。亞太應該成為和平發展的高地，而不是地緣政治的決鬥場，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。「試圖拿一個什麽框架來孤立中國，最後只會孤立自己。」

針對拜登在訪日期間啓動「印太經濟框架」，大陸社會科學院美國研究所副所長袁徵表示，該議題是美國「印太戰略」在經濟領域的延伸，即將印太戰略框架進一步與經濟綁在一起，目的是把中國排除在美國主導的國際供應鏈之外，從而遏制中國發展、延續美國的經濟霸權。

袁徵指出，「印太經濟框架」缺乏其他經濟協定中有利於推動國家間貿易往來的因素，而是更多涉及數字經濟、供應鏈合作等政治意味更濃的內容，相比推動亞太經貿發展的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），「印太經濟框架」在亞太地區很難有市場。

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關鍵字：

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