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WHA否決台灣納觀察員　美英澳德接連聲援台灣

▲▼美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）。（圖／翻攝自WHO官網）

▲美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）。（圖／翻攝自WHO官網）

記者呂晏慈／台北報導

第75屆「世界衛生大會」（WHA）5月22日開議，會議首兩日的總務委員會及全會討論是否將我國13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，外交部對此結果深表遺憾與不滿。此外，包括美國、英國、德國、澳大利亞、巴拉圭、瓜地馬拉等國家，陸續在23日全會「總討論」聲援台灣。

外交部表示，中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，持續刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，我國友邦代表明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦同時有力強調，台灣以觀察員身分參與WHA是一個衛生議題，與政治無涉。

外交部指出，中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受。中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

此外，包括美國、英國、德國、澳大利亞、巴拉圭、瓜地馬拉等國家，陸續在23日全會「總討論」聲援台灣。美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）表示，對於台灣這位致力於貢獻全球衛生的重要夥伴，無法以觀察員身分參加世界衛生大會，美國深感遺憾。

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）則指，基於「健康一體」的精神，排除台灣成為世界衛生大會觀察員顯然毫無任何公衛考量的基礎，尤其是台灣從疫情爆發初始，即扮演與全世界分享資訊的角色。

德國聯邦衛生部長卡爾．勞德巴（Karl Lauterbach）表示，我們必須從持續的疫情中學到經驗，那就是沒有人應被遺漏，世界地圖上絕不應有被遺漏的區域。因此，我們應該參考各方及所有夥伴有用的經驗，包括台灣。

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