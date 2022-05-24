蔡宗豪關心公車站牌修繕　籲公設損壞應快速處理

▲台南市北區開元站公車站牌，日前遭車撞壞近1個月未修，蔡宗豪接獲民眾陳情，邀集台南市公共運輸處會勘，單位允諾下週完成改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區開元站公車站牌，日前遭車撞壞近1個月未修，中西區、北區市議員參選人蔡宗豪接獲民眾陳情，23日下午邀集台南市公共運輸處運輸工程課會勘，單位允諾下週完成改善，蔡宗豪也呼籲政府，公設與民眾生活相關，損壞應快速完成修繕。

開元路是永康往返成大商圈的要道，車流量及公眾運輸需求高，其中開元站更是許多居民、學生搭車的要站，本次遭車撞壞的站牌，是通往永康方向，沿途經過崑山中學、台南高工、奇美醫院、愛買、鹽行、桂田酒店等站。

林姓民眾表示，原本的站牌是LED款，可以看到每線公車預計抵達時間，也有各線公車路線圖，要搭到哪裡、等多久的車都很清楚，自從被撞壞後，除了路旁碎石沒有處理，也只搭了一個簡易型站牌，上面僅有「開元臨時招呼站」六個字，沒有任何乘車資訊，乘客不知道幾號能坐到哪裡，而且等待時要一直盯著來車，一不注意就會錯過班次，相當困擾不便。

蔡宗豪表示，實地勘查後，運輸工程課課長陳詩宜已允諾下週會完成改善，蔡宗豪強調，公共設施與民眾生活密切相關，無論是公車站牌或是其他設備損壞，相關單位獲報後，都應設置清楚資訊，並盡速完成修繕，降低民眾使用的不便。