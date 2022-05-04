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蔡宗豪承傳接棒　藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第八選區（中西區、北區）市議員初選民調下週即將舉行，藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，本週紛紛以獻聲、寫信、拍影片方式，公開力挺推薦青年參選人蔡宗豪，全力支持青年生力軍承傳接棒。

國民黨台南市長參選人謝龍介推薦文宣3日出爐，力薦蔡宗豪是一位極優秀的青年，具備積極進取、熱心公益的精神，相信他能堅持傳承民主政治最重要的清廉與正義的價值；文宣中提到，新世代優秀青年勇於投入公眾事務，在此關鍵時刻，國民黨更應迎頭趕上，才是民主政治的正面發展，文末更懇請大家唯一支持最年輕、最有活力的蔡宗豪。

▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有最強母雞之稱的「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康，本週也獻聲電話拜訪，力推蔡宗豪年輕、勤勞又熱心公益，是為民服務的好人才，有許多民眾接到電話，紛紛在line群組貼文討論，說自己接到趙少康電話，要朋友群一定要支持蔡宗豪，更有網友直言蔡宗豪年輕有為，有這樣的參選人，國民黨有希望了。

▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，國民黨戰神、台北市議員羅智強，近日也拍影片公開力挺蔡宗豪，羅智強說，蔡宗豪過去擔任他的活動助理，公投期間陪著他南征北討，夜宿街講，是一個很勤勞、熱心公益，服務市民的好人才，拜託台南鄉親唯一支持青年生力軍承傳接棒。

▲國民黨台南市第八選區市議員參選人蔡宗豪，獲得藍營大咖謝龍介、趙少康、羅智強等人，以獻聲、寫信、拍影片方式公開力挺推薦傳承接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪表示，各位政壇前輩都很傑出優秀，是他學習的好榜樣，很感謝前輩對他的支持力挺，他會持續勤走基層、傾聽民意，為台南鄉親爭取最大的福利，對於承傳接棒的期待，一定會全力以赴，盼鄉親多給青年機會。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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