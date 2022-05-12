國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪（右二）、高凱旋（左二）出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線，勝出的二人，將送台南市委員會通過後，報請中央核定公布。

經世新大學及艾普羅兩家民調公司，於5月9日至5月11日3天電話民調後，12日上午10時30分公布結果。兩家民調公司，將彌封的民調結果，當場拆封公布，同時統計平均，由蔡宗豪、高凱旋民調成績較高的2人出線，民調結果將送台南市委員會通過後，報請黨中央核定公布提名，本次民調公布，經參選人同意，民調成績不予公開。

國民黨台南市黨部表示，所有選務作業均秉持公平、公正、公開方式，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在3天的執行民調期間，包括台南市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆當場妥適解釋處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

26歲青年蔡宗豪獲選民支持出線，蔡宗豪感謝鄉親支持，近期將拜會黨內初選參選人等前輩，尋求更多支持，盼國民黨團結一心贏得年底選戰。「感謝長輩鄉親給年輕人機會，宗豪一定會加倍努力回饋鄉里！」初選民調公布後，蔡宗豪在黨部門口，感謝鄉親初選民調大力支持相挺，未來將持續勤走基層、傾聽民意，全力以赴為台南鄉親爭取最大福利。

蔡宗豪同時也感謝國民黨支持青年生力軍，以及優秀前輩謝龍介、羅智強、趙少康與各民代、協會、團體等力挺，讓年輕人有機會為國家社會付出貢獻，「團結力量大」蔡宗豪說，近期將拜會參與黨內初選的里長高凱旋、潘美純、資深媒體人姚正玉及黨內人士等多名前輩，請益交流市政，尋求更多地方支持，盼黨內團結一致，在年底贏得最大勝選。

台南市長參選人謝龍介表示，國民黨在台南人才斷層，必須要有青年新血加入，宗豪願意披上國民黨出征，他願做蔡宗豪的後盾、導師，讓更多年輕人願意認識、了解及接納國民黨。

資深媒體人參選失利的姚正玉指出，大選勝利才是關鍵，她衷心期待年底國民黨如願光復台南。姚正正指出，是她自己跳入這個局，輸贏都欣然接受，預祝年底謝龍介市長帶領黨提名候選人全部高票當選，讓國民黨光復台南。

姚正玉感謝臉書和街頭上給她按讚、鼓勵、認識與不認識的朋友們，知道你們對國家、國民黨和她的期許，是她準備不足、努力不夠，辜負了大家的看重和期待，讓大家失望，她也感到抱歉。姚正玉說要感恩林燕祝、盧崑福、蔡育輝、尤榮智、林美燕、曾培雅、李中岑、蔡淑惠議員們，在這段時間裡的不吝疼惜、鼓勵、支持，她全都銘感在心。

姚正玉恭喜兩位獲得提名人，蔡宗豪既有謝龍介市長和洪玉鳳護盤和交棒，絕對可以在大選中勝出，也期待繼續努力成為國民黨的中堅，帶領市議會國民黨團走向年輕新時代。此外，高凱旋大哥賣力苦拚多年，在基層經營有成，如今獲得提名，更重要的是年底大選，希望能突破重圍，如願以償的為國民黨搶下一席。