　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪（右二）、高凱旋（左二）出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線，勝出的二人，將送台南市委員會通過後，報請中央核定公布。

經世新大學及艾普羅兩家民調公司，於5月9日至5月11日3天電話民調後，12日上午10時30分公布結果。兩家民調公司，將彌封的民調結果，當場拆封公布，同時統計平均，由蔡宗豪、高凱旋民調成績較高的2人出線，民調結果將送台南市委員會通過後，報請黨中央核定公布提名，本次民調公布，經參選人同意，民調成績不予公開。

國民黨台南市黨部表示，所有選務作業均秉持公平、公正、公開方式，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定。在3天的執行民調期間，包括台南市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆當場妥適解釋處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26歲青年蔡宗豪獲選民支持出線，蔡宗豪感謝鄉親支持，近期將拜會黨內初選參選人等前輩，尋求更多支持，盼國民黨團結一心贏得年底選戰。「感謝長輩鄉親給年輕人機會，宗豪一定會加倍努力回饋鄉里！」初選民調公布後，蔡宗豪在黨部門口，感謝鄉親初選民調大力支持相挺，未來將持續勤走基層、傾聽民意，全力以赴為台南鄉親爭取最大福利。

蔡宗豪同時也感謝國民黨支持青年生力軍，以及優秀前輩謝龍介、羅智強、趙少康與各民代、協會、團體等力挺，讓年輕人有機會為國家社會付出貢獻，「團結力量大」蔡宗豪說，近期將拜會參與黨內初選的里長高凱旋、潘美純、資深媒體人姚正玉及黨內人士等多名前輩，請益交流市政，尋求更多地方支持，盼黨內團結一致，在年底贏得最大勝選。

台南市長參選人謝龍介表示，國民黨在台南人才斷層，必須要有青年新血加入，宗豪願意披上國民黨出征，他願做蔡宗豪的後盾、導師，讓更多年輕人願意認識、了解及接納國民黨。

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

資深媒體人參選失利的姚正玉指出，大選勝利才是關鍵，她衷心期待年底國民黨如願光復台南。姚正正指出，是她自己跳入這個局，輸贏都欣然接受，預祝年底謝龍介市長帶領黨提名候選人全部高票當選，讓國民黨光復台南。

姚正玉感謝臉書和街頭上給她按讚、鼓勵、認識與不認識的朋友們，知道你們對國家、國民黨和她的期許，是她準備不足、努力不夠，辜負了大家的看重和期待，讓大家失望，她也感到抱歉。姚正玉說要感恩林燕祝、盧崑福、蔡育輝、尤榮智、林美燕、曾培雅、李中岑、蔡淑惠議員們，在這段時間裡的不吝疼惜、鼓勵、支持，她全都銘感在心。

▲國民黨台南市議員第8選區（北區、中西區）初選提名，12日公布民調結果，由蔡宗豪、高凱旋出線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

姚正玉恭喜兩位獲得提名人，蔡宗豪既有謝龍介市長和洪玉鳳護盤和交棒，絕對可以在大選中勝出，也期待繼續努力成為國民黨的中堅，帶領市議會國民黨團走向年輕新時代。此外，高凱旋大哥賣力苦拚多年，在基層經營有成，如今獲得提名，更重要的是年底大選，希望能突破重圍，如願以償的為國民黨搶下一席。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
「快篩陽噴4500元PCR」！　網炸鍋：都是保單害的
學生怨九宮格「點出沒意義關鍵」！　師：國中生比政府聰明
快訊／「快篩陽=確診」首日　台北榮總視訊門診大當機！
吃喜酒50人收罰單　麥拉倫、賓士全中！4小時噴324張超速
海底出現黃磚路！　科學家驚呼：通往亞特蘭提斯
俄軍最強坦克毀了！　廉價火箭砲一擊轟爆
解隔回公司「同事1舉動」超受傷！　苦主心寒狂+1
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜　南警逮人起獲50米電纜線

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

高屏地區水稻褐飛蝨現蹤　請農友慎防蟲蟲危機

代還父親生前口頭願！她散盡畢生積蓄　捐贈400萬復康中巴

用愛發光職想要你　溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

台南雨沒下準！曾文水庫蓄水率27.9%　今天雨量不到10毫米

北一女網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰大學考招

新北包種茶結合米其林餐廳　5／26上市訂購享優惠加碼送

嘉義市公托1孩童確診　全園職工+嬰孩近40人停托3天

無良保母涉虐1歲娃顱內出血　還超額收托15幼兒遭重罰20萬元

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

婆婆甜喊李孝利「寶貝媳婦～」　她充滿幸福：我是寶貝嗎？

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜　南警逮人起獲50米電纜線

國民黨台南市議員第8選區初選民調公布　蔡宗豪、高凱旋2人出線

高屏地區水稻褐飛蝨現蹤　請農友慎防蟲蟲危機

代還父親生前口頭願！她散盡畢生積蓄　捐贈400萬復康中巴

用愛發光職想要你　溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

台南雨沒下準！曾文水庫蓄水率27.9%　今天雨量不到10毫米

北一女網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰大學考招

新北包種茶結合米其林餐廳　5／26上市訂購享優惠加碼送

嘉義市公托1孩童確診　全園職工+嬰孩近40人停托3天

無良保母涉虐1歲娃顱內出血　還超額收托15幼兒遭重罰20萬元

阿翰陶晶瑩合體了！九宮格哏圖「兩人都分不出來」

LIVE／估今日破6萬！進入廣泛社區流行　陳時中最新說明

長瀨昆妮認「心裡很難受」！被罵哭隔4天吐實　反常1舉動疑切割連千毅

小馬可仕宣布贏得總統大選　菲律賓代表處推文祝賀

董仔名字哪來的？釣出本尊「我的本名很快唸10次」網秒懂答案

免費培訓還支薪！紙風車劇團擴大徵才「學經歷不限」：歡迎轉行

親人離世！弟沉默不回訊息　他怒罵「心是黑的嗎」挨轟：半斤八兩

高雄開第一槍「畢典線上辦理」　立委批教部沒有明白指引

明天衝！萬波人氣「杏仁冬瓜茶」回來了　加碼喝全新小珍珠版

WHA本月底登場　外交部：尚未收到邀請函

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

台南雨沒下準！曾文水庫蓄水率27.9%

嘉市公托1童確診　全園40人停托3天

雲林縣府自購1.5萬劑快篩　到貨量僅三分之一

網紅學霸分享讀書密技　新北市圖伴考生迎戰

無良保母涉虐娃　還超額收托遭重罰

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

國民黨台南市議員第8選區蔡宗豪、高凱旋出線

溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

代還父親生前願　她散盡積蓄捐復康中巴

台中警稱「藥頭會請吃大麻巧克力」謝和弦嗆翻

夫妻共組竊電纜線鴛鴦大盜

勞工局加強宣導「防疫假別」相關勞動權益

醫師以3D列印技術助骨盆骨折傷患固定復位

桃園5/11起2採檢站　開設長幼綠色通道

更多熱門

相關新聞

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

連鎖醫材通路龍頭杏一12日上架韓國製「福吉美」（Gmate）唾液快篩試劑，售價為一盒一支175元，首波每間門市配貨數量達100劑，每人限購2劑。國民黨立委洪孟楷今天透過臉書質疑，澳洲對同款快篩試劑規定「嚴禁兩歲以下使用」，但今天上市的中文仿單卻沒有該警語，衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了？

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

快訊／國民黨團踢爆「快篩變期貨」套利手法　試劑擺路邊日曬雨淋

台南生態生生不息永續發展

台南生態生生不息永續發展

藍議員跳船表態「支持陳其邁連任」

藍議員跳船表態「支持陳其邁連任」

台南市總體債務持續下降

台南市總體債務持續下降

關鍵字：

國民黨台南8選區初選蔡宗豪高凱旋出線

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面