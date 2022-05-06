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台南市議員競爭激烈　藍營大咖謝龍介首度站台力挺蔡宗豪接棒

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨提名台南市議員謝龍介參選台南市長，留下的中西區、北區市議員席次，新人紛紛表態參選，選戰激烈備受矚目，6日上午謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介連任五屆議員，最近一屆2018年更在中西區、北區拿下2萬3893票，為當屆台南市議員選舉最高票，足見謝龍介受到在地選民最大的肯定與支持，一大早謝龍介陪同市議員參選人蔡宗豪在保安市場拜票，接著一起上戰車，沿著中西區、北區大街小巷車隊掃街，一路受到支持者熱情打招呼、握手、比讚、合拍照片。

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介表示，國民黨北區、中西區議員競爭激烈，蔡宗豪今年26歲，大學時期早已投身公益，可以看出宗豪的赤子之心，所以願意拉他一把，一路看他一個多月來相當勤快積極，很願意投入公眾事務，勤跑基層、站路口，市場是庶民生活，今天早上特別陪他走市場，車隊掃街，讓更多人認識蔡宗豪，謝龍介說，希望我們的國家，我們的社會、國民黨多給年輕人機會，年輕人的投入是民主政治的正面發展，拜託大家唯一支持青年蔡宗豪。

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宗豪則說，從2月份開始就以破釜沈舟的心情來參選，非常感謝優秀前輩龍介仙給他機會，帶著他傳承，強調會堅持傳承龍介仙的正義與清廉，實現民主的價值，並繼續勤走基層、傾聽民意，拜託各位鄉親給年輕人機會，為大家服務。

▲謝龍介首次現身站台，陪同參選人蔡宗豪市場掃街及戰車拜票，拜託鄉親唯一支持青年蔡宗豪，力挺新世代承傳接棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨台南市第八選區（中西區、北區）議員初選民調9日至11日晚上六時至九時舉行，謝龍介將一連四天陪同蔡宗豪掃街拜票，全力助青年生力軍順利出線。

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