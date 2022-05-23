朱立倫自認桃園佈局讓綠營大亂　陳子瑜：達爾文一定把他當鴕鳥

▲國民黨主席朱立倫、前行政院長張善政。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席朱立倫23日稱徵召前行政院長張善政參選桃園市長後，民進黨陣腳大亂、綠營朋友全家都投張善政。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜表示，達爾文如果還在世，一定會將朱立倫列為全新的鴕鳥品種，「自我感覺良好到這種程度，真的是世界奇觀」。

朱立倫在突襲徵召張善政參選桃園市長後，掀起藍營內部、地方的集體反彈；23日則親率張善政召開記者會說明，並說出在徵召張善政後，「民進黨陣腳大亂」、「綠營朋友全家都投張善政」等語。

對此，陳子瑜表示，如果達爾文還在世，一定會將朱立倫列為全新的鴕鳥品種，脖子長度可伸縮自如，把頭藏起來不願面對真相的深度，遠超過馬里雅納海溝。

陳子瑜說，陣腳大亂一般有兩種，一種是朱立倫希望的，也就是對手民進黨失去節奏、進退失據，一推即倒。

不過，陳子瑜說，民進黨現在是笑到肚子痛，暫時挺不起腰而已；能夠在開戰之前，把有實力的黨內地方人士逼到幾乎聯合叛變，這真的是天上掉下來的禮物，怎能不捧腹大笑？

陳子瑜表示，更荒謬的是，朱立倫還稱「綠營朋友全家投張善政」，這位朋友是不是姓「綠」名「營」？自我感覺良好到這種程度，真的是世界奇觀。