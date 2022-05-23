「民進黨陣腳大亂」　朱立倫：綠營朋友全家決定投張善政

記者徐政璿／台北報導

行政院前院長張善政接受國民黨徵召參選桃園市長，由於事前未溝通完善，引起地方不滿。國民黨主席朱立倫今（23）親上火線，他表示，自從提名張善政之後，民進黨陣腳大亂，這幾天他在桃園走訪時聽到綠營朋友、綠營前議員說，「國民黨提名張善政，我決定全家都要投給張善政」，相信張善政絕對是對的選擇。

▲張善政（左）、朱立倫（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，他出生成長都在桃園，比誰都更想他的家鄉有更好的發展，桃園是台灣的國門，再過幾年，人口可能超過台北市。正在發展的航空城、鐵路地下化、捷運建設、亞洲矽谷，需要有國際觀、有工程及科技數位背景的市長人選，帶領桃園起飛。

朱立倫亦指出，自己是桃園人也是老縣長，他用最謙卑的心情與最大誠意，一一打電話給地方議員，也會一次一次登門拜訪讓大家支持張善政；他說，這段期間大家對張善政都很肯定，且民進黨已經陣腳大亂、很緊張，相信未來各種選舉方式都會出籠，但是國民黨會穩住陣腳。

張善政則說，他已經在做桃園的基本拜會，也籌組市政顧問團，包含政務官及熟悉桃園地方的朋友都在陸續徵詢中，一分一秒沒閒下來，相信桃園鄉親不會對他失望，地方團結非常重要，府、會、立委，3方都是在一條船上的生命共同體，都是非常重要的合作夥伴，應該一起打拚。