　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政空降選桃園基層炸鍋　他揭徵召內幕：一定是朱立倫單線作業

▲▼張善政「桃園願景」媒體說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政「桃園願景」媒體說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨日前宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，對此，國民黨新北市議員葉元之23日表示，明明桃園前副縣長廖正井還在勸進魯明哲，朱立倫卻直接選張善政，「一定是單線作業」，葉也直言，朱立倫這次賭注很大，「因為如果張善政沒有選上，朱立倫主席位置就沒了。」

立委魯明哲在藍營可能參選桃園市長的人選中民調最高，日前還表態參選，黨中央卻改徵召張善政，葉元之接受網路節目專訪時直言，「這一定是朱立倫在單線作業」，明明桃園前副縣長廖正井還在勸進魯明哲，怎麼會同時進行張善政？

葉元之表示，朱立倫可能就是覺得張善政最適合，也許魯明哲有意願，但要看他意願是否強烈，提名小組會有主觀想法，綜合各項條件覺得張善政最適合，若引起反彈就之後再來化解。

談到國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，葉元之透露，先前「朱羅紀」大家亂成一團，後來羅智強其實有慢慢在修補關係，與桃園市議會議長邱奕勝的關係也有拉近，國民黨主席朱立倫23日早上也有致電給邱奕勝，但邱奕勝因忙於公事未接電話。

被視為朱立倫子弟兵的葉元之認為，以朱立倫的角度來說，現在最好的解套方式就是讓全部人競爭到7、8月，一起納入做民調，民調最高者即可代表國民黨參選，如此一來朱立倫可以全身而退又能表現尊重態度。

葉元之透露，朱立倫對於張善政出線參選桃園市有把握，但張善政卻遲遲未點頭，經過一段時間後，朱立倫再度找上張善政，張善政便改變心意接受徵召。

葉元之表示，朱立倫知道提名張善政會引起風波，因此他有兩種做法，第一是快刀斬亂麻直接徵召張善政，第二則是以溝通協調的方式來讓各個有意參選的候選人妥協，結果朱立倫選擇前者，葉元之認為，朱立倫可能是擔心用協調的方式會讓徵召張善政一事破局。

葉元之說，朱立倫沒有採用民調，反而直接徵召張善政導致地方「炸鍋」，這可能是與過去朱立倫擔任地方首長十餘年有關聯，因為地方首長雖然會和同仁開會討論策略，但也僅是提供意見作參考，最後做決策仍是首長一人，責任也必須一肩扛起，因此葉元之建議朱立倫，黨主席不是地方首長，還是必須要和大家多溝通。

對於朱立倫的決策，葉元之直言，「這賭注很大，因為如果張善政沒有選上桃園市長，朱立倫就『GG』了，他主席位置就沒了」。

ET快訊
WHA否決台灣納觀察員！　中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時
高雄確診數超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR
確診男開BMW自撞慘了　中市府：最重開罰200萬或吃牢飯
超商首創獨立包廂！　「每小時100」禁違反善良風俗行為
iOS 15.5耗電實測出爐　這款機型續航力變差
連四天下滑「確診地圖曝光」！　陳時中揭2數據給答案
醫師喊「喝高粱可殺菌防疫」　緊急道歉了
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

張善政空降選桃園基層炸鍋　他揭徵召內幕：一定是朱立倫單線作業

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　外交部：國際關切台海安全

「民進黨陣腳大亂」　朱立倫：綠營朋友全家決定投張善政

高嘉瑜確診Ct值18　實測松機PCR24小時結果出爐

蕭敬騰讚黃河、田麗喊中國台灣　原民會遺憾：不應忘記祖先在哪裡

他曝拜登、岸田會談7重點　「最關心的好像還是台灣問題」

LIVE／北市＋7185例！柯文哲確診居隔7天　黃珊珊代理出席活動

快訊／明天拜會羅智強、呂玉玲　張善政不怕閉門羹：表達誠意最重要

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

張善政空降選桃園基層炸鍋　他揭徵召內幕：一定是朱立倫單線作業

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　外交部：國際關切台海安全

「民進黨陣腳大亂」　朱立倫：綠營朋友全家決定投張善政

高嘉瑜確診Ct值18　實測松機PCR24小時結果出爐

蕭敬騰讚黃河、田麗喊中國台灣　原民會遺憾：不應忘記祖先在哪裡

他曝拜登、岸田會談7重點　「最關心的好像還是台灣問題」

LIVE／北市＋7185例！柯文哲確診居隔7天　黃珊珊代理出席活動

快訊／明天拜會羅智強、呂玉玲　張善政不怕閉門羹：表達誠意最重要

中職明星賽網路票選　「小可愛」江坤宇獲11萬票暫居人氣王

海委會公告「7種硨磲貝」列珍稀保育類動物　獵捕宰殺最重罰100萬

孫芸芸撞Jennie同款香奈兒泳衣沒輸　外套不穿好盡顯窈窕曲線

紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員

翻覆畫面曝！砂石車疑超載遭攔查　「頭身分離」側倒紅斑馬前

iPhone 13哪款「買來當過渡機」最保值？果粉答案超一致：掉價有限

只是到附近買菜！貓奴背後一陣涼　回頭見「恐怖小眼神」全程監控

工業、製造業生產指數連27紅　雙創歷年同月新高

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

蓋在水上的彩虹Villa！房內有2米看魚觀景窗　隱藏版房藏湧泉泳池

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

快訊／柯文哲確診Day 2病狀曝！不停擤鼻涕、咳嗽　吃普拿疼退燒

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

中央喊每天可做22萬件PCR　朱學恒一張圖揭真相

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

民進黨主委選舉結果一次看　英系搶8席最多、正國會居次

不只柯文哲！北市府1／3職員確診

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

蕭美琴出席鄭達志追思禮拜　蔡英文：因意識形態訴諸暴力更顯不堪

台灣為共存做了哪些努力？林靜儀分析關鍵

更多熱門

相關新聞

「民進黨陣腳大亂」　朱立倫：綠營朋友全家決定投張善政

「民進黨陣腳大亂」　朱立倫：綠營朋友全家決定投張善政

行政院前院長張善政接受國民黨徵召參選桃園市長，由於事前未溝通完善，引起地方不滿。國民黨主席朱立倫今（23）親上火線，他表示，自從提名張善政之後，民進黨陣腳大亂，這幾天他在桃園走訪時聽到綠營朋友、綠營前議員說，「國民黨提名張善政，我決定全家都要投給張善政」，相信張善政絕對是對的選擇。

快訊／朱立倫正式道歉：桃園是我的家鄉　我比誰都更想贏

快訊／朱立倫正式道歉：桃園是我的家鄉　我比誰都更想贏

LIVE／替桃園提名風波止血　朱立倫、張善政親上火線

LIVE／替桃園提名風波止血　朱立倫、張善政親上火線

傳徵召柯志恩選高雄　藍議員看不下去

傳徵召柯志恩選高雄　藍議員看不下去

快訊／桃園「卡羅」砲聲四起　朱立倫、張善政14時親上火線

快訊／桃園「卡羅」砲聲四起　朱立倫、張善政14時親上火線

關鍵字：

葉元之張善政朱立倫國民黨2022大選

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面