張善政空降選桃園基層炸鍋　他揭徵召內幕：一定是朱立倫單線作業

▲張善政「桃園願景」媒體說明會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨日前宣布徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈，對此，國民黨新北市議員葉元之23日表示，明明桃園前副縣長廖正井還在勸進魯明哲，朱立倫卻直接選張善政，「一定是單線作業」，葉也直言，朱立倫這次賭注很大，「因為如果張善政沒有選上，朱立倫主席位置就沒了。」

立委魯明哲在藍營可能參選桃園市長的人選中民調最高，日前還表態參選，黨中央卻改徵召張善政，葉元之接受網路節目專訪時直言，「這一定是朱立倫在單線作業」，明明桃園前副縣長廖正井還在勸進魯明哲，怎麼會同時進行張善政？

葉元之表示，朱立倫可能就是覺得張善政最適合，也許魯明哲有意願，但要看他意願是否強烈，提名小組會有主觀想法，綜合各項條件覺得張善政最適合，若引起反彈就之後再來化解。

談到國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，葉元之透露，先前「朱羅紀」大家亂成一團，後來羅智強其實有慢慢在修補關係，與桃園市議會議長邱奕勝的關係也有拉近，國民黨主席朱立倫23日早上也有致電給邱奕勝，但邱奕勝因忙於公事未接電話。

被視為朱立倫子弟兵的葉元之認為，以朱立倫的角度來說，現在最好的解套方式就是讓全部人競爭到7、8月，一起納入做民調，民調最高者即可代表國民黨參選，如此一來朱立倫可以全身而退又能表現尊重態度。

葉元之透露，朱立倫對於張善政出線參選桃園市有把握，但張善政卻遲遲未點頭，經過一段時間後，朱立倫再度找上張善政，張善政便改變心意接受徵召。

葉元之表示，朱立倫知道提名張善政會引起風波，因此他有兩種做法，第一是快刀斬亂麻直接徵召張善政，第二則是以溝通協調的方式來讓各個有意參選的候選人妥協，結果朱立倫選擇前者，葉元之認為，朱立倫可能是擔心用協調的方式會讓徵召張善政一事破局。

葉元之說，朱立倫沒有採用民調，反而直接徵召張善政導致地方「炸鍋」，這可能是與過去朱立倫擔任地方首長十餘年有關聯，因為地方首長雖然會和同仁開會討論策略，但也僅是提供意見作參考，最後做決策仍是首長一人，責任也必須一肩扛起，因此葉元之建議朱立倫，黨主席不是地方首長，還是必須要和大家多溝通。

對於朱立倫的決策，葉元之直言，「這賭注很大，因為如果張善政沒有選上桃園市長，朱立倫就『GG』了，他主席位置就沒了」。