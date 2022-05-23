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神意難測！白沙屯媽路過西螺果菜市場　「搖晃5分鐘」駐駕廣福宮

記者蔡佩旻／雲林報導

白沙屯拱天宮進香團徒步進香活動昨日抵達北港朝天宮進行祝壽大典，今（23）日凌晨0時15分「進火」並在0時48分起駕回鑾，一路沿土庫、虎尾鎮145縣道進入西螺鎮，西螺鄉親均猜測會停駐果菜市場賜福大發利市，鑾轎僅於大門稍停後直奔市區，果然神意難測，最後於17時35分駐駕廣福宮，將在明清晨5時起駕。

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚停駕於廣福宮，預計明日清晨5時起駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚停駕於廣福宮，預計明日清晨5時起駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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苗栗縣白沙屯拱天宮進香團與香燈腳徒步南下北港朝天宮刈香，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，數萬信眾跟隨長途跋涉，今日凌晨0時48分於北港朝天宮起駕回鑾，行經土庫鎮、虎尾鎮北上，上午10時17分行至虎尾鎮清雲路於帥興宮駐駕休息4小時至下午14時再度起駕。

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚停駕於廣福宮，預計明日清晨5時起駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚行至廣福宮行三進三退禮後，於17時34分進入廟內駐駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

進入西螺鎮145縣道沿途停駕吳厝朝興宮、魚寮鎮南宮各20分鐘，接近西螺果菜市場時西螺民眾均猜測近年天氣極端，菜價不穩定，白沙屯媽祖可能如往年，至少停駐片刻為大家祈福大發利市，但果然神意難測，無法預料，白沙屯媽祖鑾轎在果菜市場大門停留1分鐘，在受果菜市場人員與西螺鎮農會總幹事廖錦富跪拜祈福後，16時50分直往市區前進。

進入西螺鎮萬眾矚目的即是今日駐駕地點，17時21媽祖鑾轎於光復西路與平和南路口停下，直行是西螺大橋往溪洲方向、右轉則是曾停駕多次之廣福宮，最後在媽祖鑾轎搖晃抉擇整整5分鐘後，右轉快步前進，於17時34分進入廣福宮駐駕，並宣布預計24日清晨5時起駕繼續北上回鑾，信眾樂稱：還是老朋友的好。

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚停駕於廣福宮，預計明日清晨5時起駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯媽祖鑾轎今日傍晚停駕於廣福宮，預計明日清晨5時起駕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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