血書驚爆同房11人確診沒一個看病　新店戒治所：持續視訊診療中

▲直播主江承洲轉述單親爸爸的求救信，希望新店戒治所重視收容人生命。（資料照／江承洲提供）

記者劉昌松／台北報導

桃園1名40歲單親爸因吸毒進入新店戒治所，日前寫信向直播主「江江」求助，戒治所同房確診11人中沒有1個看過病、吃過藥，擔心無法活著出去監所。對此，新店戒治所23日澄清表示，這11名確診的收容人依症狀輕重程度，已有7名收容人與戒治所合作醫院視訊診療過，其餘也持續安排看診中。

根據直播主「江江」(江承洲)表示，爆料的是40歲單親爸爸，他寫信向姊姊表示，他自己4月26日進入戒治所，「現在被通知確診，10幾個確診者關在一起，有發燒38度多的、有咳嗽的、有骨頭痛，報告主管以上情況，只得到：不一定會重症，只有1~2%才會有事，而我們同房11人沒有1個看過病吃過藥，姊姊，我不知道我還有沒有辦法活著出去」，江承洲在直播表示，需要大家幫忙分享出去，讓新店戒治所重視收容人生命。

▲單親爸在信的下方按捺血指紋，表示「我不知道我還有沒有辦法活著出去」。（資料照／江承洲提供）

對此，新店戒治所23日發表新聞稿澄清如下：

該名收容人於PCR採檢陽性後即移至隔離專區照護，同房11名經醫事人員判定確診後，即依症狀輕重程度洽請合作醫院視訊診療，目前7名收容人已分別於本(5)月16、18日接受診療，餘收容人持續安排看診中，報導所述「確診11人沒有1個看過病、吃過藥」，顯非事實。

本所平日即加強進行環境清消，每日實施收容人健康監測，新收一律隔離14天，期間有身體不適者，由所內醫師看診，若PCR陽性亦安排由醫事人員診治；此外，除生理方面之醫療照護外，亦強化伙食之質量，以提升收容人之免疫力，另由專業人員進行衛教宣導與情緒安撫，減輕因疫情所帶來之心理不安。目前在所之PCR陽性收容人均獲妥善照護，出所之PCR陽性收容人亦依個別需求聯繫親友或安排防疫計程車送至目的地，本所皆依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引規範辦理，以達防疫不漏接、照護不中斷之目標。