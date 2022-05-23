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雲林縣府自購1萬劑唾液快篩來了　131幼兒園先發送緊急檢測

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園即6區各一家中心小學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內Covid-19疫情升溫，幼童確診人數也不斷攀升，市面上的居家快篩試劑大多以採檢鼻腔黏膜檢體來檢測，幼童使用上有相當困難度與受傷風險。雲林縣政府向檢驗合格的試劑公司進行採購唾液篩劑1萬劑發放到各幼兒園及6區負責學校。讓幼兒園學童能以較舒適的方式進行採檢，以利於疫情的控制與匡列。

雲林縣政府說明，張麗善縣長緊急責付教育處採購唾液型快篩試劑，提供給縣內公私立幼兒園的幼童使用，減輕採檢時幼童的不舒適感。本次採購10,000劑，先配發131幼兒園所各20劑，其餘試劑存放於6區的防疫物資發放中心學校。

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區中心學校為石榴國小、僑真國小、虎尾國小、中山國小、水燦林國小、東勢國小，幼兒園如有教職員工及幼兒確診時，其密切接觸者(同住家人)、同班同學及導師(自主應變者)由園所造冊後，園所可派專人持「快篩試劑+防疫包領用名冊」、「快篩試劑領用簽收單」至物資中心學校領取快篩劑等物資，其中同班同學及導師於返校前1日快篩檢測陰性後方可恢復實體上課。

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，面對新冠肺炎疫情，雲林縣一直採取最嚴謹、最高規格方式，希望能讓雲林縣安全度過這一場疫情的衝擊。近期接獲中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀帶領所有幼兒園園長一起反映兒童心聲及家長擔憂，幼童有症況或被列需快篩時，使用市面上通行的戳鼻試劑，由於幼童極度抗拒，不僅採檢困難，也降低採檢時的準確性。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀指出，去年五月份全國總會即向衛福部、教育部反映，孩子需要唾液快篩，當向張縣長反映幼童需要唾液快篩時，張縣長第一時間承諾會努力準備，現今雲林縣將配發唾液快篩給所有公私立幼兒園，雲林孩子真的很幸福。廖總會長除感謝張縣長這麼有魄力，也再次向教育部與衛福部喊話，雲林縣做到了，請中央也加油努力，為所有5歲以下不能打疫苗的孩子努力，進口唾液快篩免費讓孩子使用。

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府採購1萬劑唾液快篩劑將於最快時間配發轄內幼兒園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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